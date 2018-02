Occasionimport vult gebrekkig aanbod tweedehands auto's aan

De import van tweedehands personenauto’s heeft afgelopen januari met 18.441 stuks het hoogste niveau ooit in de eerste maand van een jaar bereikt en lag bijna 10 procent hoger dan in januari 2017. Uit cijfers van BOVAG en RDC blijkt dat de importtoename voornamelijk wordt gevoed door de vraag van Nederlandse particulieren naar betaalbare middenklasse-auto’s van 4 tot 9 jaar oud. Het totale verkoopniveau van tweedehands auto’s vormde in januari met 176.889 stuks ook een record en lag 6,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Tot 2014 werden in de maand januari jarenlang steevast tussen de 5.000 en 7.000 occasions geïmporteerd; een jaar geleden was dat al 16.824. Veruit de populairste tweedehands auto’s om te importeren waren afgelopen maand de Volkswagens Golf en Polo met respectievelijk 866 en 719 stuks, gevolgd door de Renault Captur (392 exemplaren), Opel Corsa (326) en Renault Clio (324). Het gros van de 20 meest geïmporteerde occasions bestaat uit modellen uit het compacte en middenklasse-segment. In heel 2017 betrof 6 procent van het importvolume auto’s van jonger dan 1 jaar (12.979 voertuigen), terwijl ruim 37 procent (77.679 auto’s) tussen de 4 en 9 jaar oud was.

Noodzaak

Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers, ziet de noodzaak voor import over de hele linie in de autobranche: “De auto’s die de particuliere klant wil, zijn op de Nederlandse markt simpelweg niet in voldoende mate beschikbaar. Gelukkig kunnen zowel dealers als onafhankelijke autobedrijven elders in Europa deze voertuigen wel vinden, zodat aan de vraag voldaan kan worden. Het overgrote deel van de importtoename wordt dan ook niet gevoed door belastingvoordelen op buitenlandse auto’s, maar is gewoon het resultaat van de onbalans in vraag en aanbod binnen Nederland, waarbij de open grenzen uitkomst bieden.”

Logisch gevolg

De aanhoudende groei in de import van tweedehands auto’s is een logisch gevolg van de lage aantallen nieuwe auto’s die het afgelopen decennium in Nederland werden verkocht. Waar eerder jaarlijks ongeveer 480.000 nieuwe personenauto’s de showrooms uitreden, ligt dat gemiddelde over de laatste tien jaar ruim 30.000 stuks lager op circa 447.000. Als gevolg van de economische crisis en door fiscale stimuleringen voor zakelijke rijders zijn in die jaren bovendien auto’s op de Nederlandse markt gekomen waar de particulier voor zijn tweedehands aankoop geen interesse in heeft. De belastingvoordelen van weleer op vele hybrides en diesels gelden immers niet (meer) voor de particulier; deze worden grotendeels met hoge kilometerstanden geëxporteerd en de grootste vraag op de binnenlandse occasionmarkt gaat uit naar compacte en middenklasse benzineauto’s met lage kilometerstanden. Door gebruikte auto’s uit andere Europese landen te importeren kan de Nederlandse autobranche aan de behoefte van de consument blijven voldoen.