Nieuwe elektromotor voor Renault ZOE

Renault presenteert de ZOE voor modeljaar 2018. Behalve het licht gewijzigde aanbod is Europa’s bestverkochte elektrische auto ook voorzien van een nieuwe elektromotor. Deze R110-motor die debuteert in de Renault ZOE levert 80 kW (109 pk) en staat garant voor een krachtigere acceleratie en meer rijplezier.

Meer vermogen

De nieuwe R110-motor is even groot als de R90, maar levert 12 kW (16 pk) meer vermogen. Daarmee accelereert de ZOE bijna twee seconden sneller van 80 naar 100 km/u, wat vooral op provinciale wegen en snelwegen het rijplezier en de souplesse vergroot. Bij lagere snelheden presteert de R110 hetzelfde als de R90. Het maximumkoppel van 225 Nm is onmiddellijk vanaf stilstand beschikbaar, wat zorgt voor een felle reactie bij het wegrijden.

Nieuwe R110-motor: expertise van Renault

De R110-motor is het nieuwste resultaat van het ontwikkelingswerk van Renault en demonstreert de expertise van Europa’s grootste fabrikant van elektrische auto’s. De ‘zero emission’-krachtbron is ontwikkeld in het Technocentre van Renault ten zuidwesten van Parijs en wordt geproduceerd in de fabriek Cléon.

De R110 is compleet nieuw en in slechts twee jaar tijd ontwikkeld op basis van de R90. Dankzij innovatieve elektronica wordt de uitzonderlijk hoge energie-efficiency van de R90-motor gekoppeld aan een 12 kW hoger vermogen, zonder dat de elektromotor groter en zwaarder geworden is.

Met de lancering van de R110-motor komt het aantal motorvarianten voor de Renault ZOE, Kangoo Z.E., Master Z.E. en Daimlers Smart Electric Drive op vijf, met vermogens van respectievelijk 44, 57, 60, 68 en 80 kW.

Android AutoTM voor de Renault ZOE

Behalve de nieuwe elektromotor is het R-LINK multimedia- en navigatiesysteem van de Renault ZOE nu ook compatible met Android AutoTM. Als een Android-smartphone met R-LINK gekoppeld is, zijn verschillende apps (waaronder Waze, Deezer, Spotify, TuneIn, Skype, Messenger en Audible) te bedienen via de touchscreen in de ZOE.

Nog meer verfijning

Verder is de Renault ZOE leverbaar in de nieuwe exterieurkleur Bleu Violette. In het interieur kan gekozen worden voor het ‘Color Pack Purple’. Dit sluit aan op de nieuwe carrosseriekleur met een satijnglanzend paarse afwerking voor de sierstrip op het dashboard, de ventilatieopeningen, de omlijsting van de luidsprekers en de omlijsting van de versnellingspook.

Bestelbaar vanaf mei 2108

De paarse kleurstelling komt ook terug in het stikwerk en delen van de stoelbekleding. De Renault ZOE met R110-motor, Android AutoTM en ‘Color Pack Purple’ is in Nederland te bestellen vanaf mei. De prijzen volgen in een later stadium.