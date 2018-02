BMW wil 11.700 dieselauto's terughalen om sjoemelsoftware

Het zou volgens Der Spiegel gaan om de modellen M550d xDrive en 750d XDrive. Volgens BMW treft het alleen al 11.700 voertuigen op de Duitse markt, die overeenkomen met de Euronorm 6, maar niet meer worden geproduceerd. BMW onderzoekt momenteel of deze software ook op voertuigen is die naar het buitenland zijn geëxporteerd. De zorg van de autofabrikant is vooral de Amerikaanse markt.