Alpine toont twee nieuwe versies A110 op Autosalon Genève

Beide uitvoeringen hebben dezelfde aluminium structuur, 252 pk (185 kW) sterke 1,8-liter turbomotor, zeventraps DCT-transmissie en double-wishbone voor- en achterwielophanging.

De Pure is de lichtste en meest op de bestuurder georiënteerde versie van de Alpine A110. Hij is ontworpen voor bochtige bergwegen en behoudt het minimalistische doch hoogwaardige karakter van de Première Edition. De Légende voegt meer verfijning en raffinement toe voor dagelijks gebruik en lange afstanden. De standaarduitrusting omvat onder meer zesvoudig verstelbare, lichtgewicht Sabelt-stoelen, lederen bekleding en interieurdelen in glanzend carbon.

Tevens worden drie nieuwe exterieurkleuren aan het aanbod toegevoegd: Blanc Irisé, Bleu Abysse en Gris Tonnerre.



De Franse prijzen van de A110 Pure en A110 Légende worden bekendgemaakt op 6 maart.