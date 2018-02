Allereerste foto’s en video van Hyundai KONA Electric

4% bijtelling

Elektrisch rijden in een fraaie, betaalbare compacte SUV met een indrukwekkende actieradius? Tot voor kort bestond zo’n auto nog niet, maar Hyundai brengt daar nu verandering in. Na de Hyundai KONA met zijn zuinige en efficiënte benzinemotoren is er nu ook de Hyundai KONA met elektrische aandrijflijn. Deze KONA Electric – met slechts 4% bijtelling – is de eerste volledig elektrische compacte SUV in Europa en verschijnt deze zomer in de showroom. Bekijk de eerste foto’s en video!

Elektrische SUV voor groot publiek

Met de KONA Electric maakt Hyundai een volledig elektrische compacte SUV toegankelijk voor een heel groot publiek. De KONA Electric volgt na verscheidene andere duurzame modellen waarmee Hyundai al enige tijd toonaangevend is. Zoals de Hyundai IONIQ Hybrid, de IONIQ Plug-in Hybrid en de IONIQ Electric. Onlangs presenteerde Hyundai bovendien de Hyundai NEXO, de tweede generatie van een waterstofauto met brandstofcel.

Keuze uit twee accupakketten

De nieuwe Hyundai KONA Electric is leverbaar met keuze uit twee accupakketten. De long-range batterij heeft volgens de nieuwe WLTP-testcyclus een actieradius tot wel 470 kilometer. Deze topversie wordt aangedreven door een 204 pk (150 kW) en 395 Nm sterke elektromotor en heeft een accupakket van 64 kWh. Accelereren van 0-100 km/u neemt slechts 7,6 seconden in beslag.

Topsnelheid van 167 km/uur

De basisversie van de Hyundai KONA Electric heeft een bereik tot wel 300 kilometer (WLTP). Deze basisversie heeft een 39,2 kWh groot accupakket en een 135 pk (99 kW) sterke elektromotor. Ook hier bedraagt het koppel 395 Nm, uiteraard beschikbaar vanuit stilstand voor vlotte acceleraties. In beide gevallen bedraagt de topsnelheid 167 km/uur.

Thuis opladen via het stopcontact

Met een snellader is de lithium-ion-polymeerbatterij van beide versies na 54 minuten voor 80% opgeladen. Met de 7,2 kW onboard-oplader neemt opladen van de long-range-batterij ongeveer 9 uur en 40 minuten in beslag en 6 uur en 10 minuten voor de versie met 39,2 kWh-accupakket. Thuis opladen via het stopcontact kan ook. De stekkeringang van de Hyundai KONA Electric bevindt zich aan de voorzijde naast het Hyundai-logo.

Regeneratief remmen

In de Hyundai KONA Electric ontbreekt de versnellingspook. Het bedienen van de aandrijflijn verloopt namelijk via een zogenaamd shift-by-wire-systeem. Met speciale hendels achter het stuurwiel kan de bestuurder zelf de intensiteit van regeneratief remmen bepalen. Bij regeneratief remmen fungeert de elektromotor als een generator (dynamo) en wordt elektriciteit opwekt. Deze elektrische energie wordt opgeslagen in de batterijen en daarna gebruikt om de auto elektrisch aan te drijven. Het regeneratief remmen vergroot dus de actieradius van de KONA Electric.

7,0-inch supervision-cluster

In de cockpit van de Hyundai KONA Electric kijkt de bestuurder uit op een 7,0-inch supervision-cluster in het instrumentarium. Hierop wordt de belangrijkste informatie van de auto weergegeven, zoals de rijsnelheid, accustatus, energiestroom en rijmodus. Afhankelijk van de rijmodus past het systeem de achtergrondkleur en meters aan om altijd de meest relevante informatie te kunnen bieden.

Head-up display

De rij-informatie kan ook direct in het zicht van de bestuurder worden getoond via een head-up display. Hierdoor hoeft hij de ogen niet van de weg te halen. De kijkhoek en de hoogte van de head-up display zijn met een druk op de knop aan te passen. De display verdwijnt automatisch in het dashboard als de auto wordt uitgeschakeld of als de bestuurder de head-up display met een knop deactiveert tijdens het rijden.