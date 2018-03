Fastned onthult snellaadstations die 100 keer sneller laden dan thuis

De Watering aan de A8

'Dankzij het modulaire ontwerp kunnen de nieuwe stations nu ook gemakkelijk worden uitgebreid. Het eerste 350 kW-station bevindt zich op verzorgingsplaats De Watering aan de A8 vlakbij Amsterdam', aldus Fastned.

Primeur

Het nieuwe laadstation is het resultaat van een samenwerking met het technologieconcern ABB die de snelladers ontwikkelde. Met de opening van dit station hebben ABB en Fastned een primeur. De nieuwe snelladers op het station hebben een capaciteit tot 350 kW. Deze snelladers zijn ‘s werelds eerste die door een onafhankelijke partij CE certificering hebben verkregen en daarmee voor consumentengebruik goedgekeurd zijn.

Kwartiertje laden

De veel hogere laadsnelheid betekent dat elektrische auto’s in een kwartier tot wel 500 km range kunnen bijladen. De aankomende tweede generatie elektrische auto’s heeft grotere batterijen die sneller kunnen laden. Komende dagen zullen op de Genève autoshow dergelijke tweede generatie modellen van bijvoorbeeld Audi, Jaguar en Hyundai gepresenteerd worden. Deze auto’s komen nog dit jaar de weg op en Fastned wil daar klaar voor zijn.

Glas-glas zonnepanelen

Naast de laadtechniek is ook het stationsontwerp volledig nieuw. Een opvallend en herkenbaar ontwerp met een dak van glas-glas zonnepanelen en gecertificeerd duurzaam hout. Ook heeft het nieuwe station een hogere overkapping, waardoor het nog beter zichtbaar is voor elektrische rijders en tevens geschikt is voor grotere elektrische voertuigen.

Ontwerp

Bart Lubbers, mede-oprichter Fastned: 'Ik ben ontzettend trots op ons nieuwe station. María García, onze architect, heeft ontzettend veel energie gestoken in een iconisch ontwerp dat in elk detail beter is en dat is zichtbaar. Het verhogen van de laadsnelheid is erg belangrijk, want het maakt elektrisch rijden voor meer mensen aantrekkelijk. De vraag die bijna elke consument stelt is 'hoe lang duurt het opladen?'.