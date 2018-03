Prijzen nieuwe Mazda6 bekend

Mazda heeft de eerste prijzen bekend gemaakt van de vernieuwde Mazda6, zoals deze vanaf begin juli leverbaar zal zijn in Nederland. Voor de versie met SKYACTIV-G 145 benzinemotor en handgeschakelde zesversnellingsbak beginnen de prijzen bij € 36.990,-, inclusief kosten rijklaarmaken. De meest luxe uitvoering is de Signature met SKYACTIV-G 165, die alles biedt wat er mogelijk is op dit model, voor een rijklaarprijs van € 44.240,-.

Met de introductie van de vernieuwde Mazda6 zal het topmodel van Mazda standaard voorzien zijn van veel meer opties dan voorheen. Voorbeelden daarvan zijn o.a. navigatie, een head-up display met projectie op de voorruit, LED verlichting (vóór en achter), stoel- & stuurverwarming, climate controle in twee zones en een achteruitrijcamera. Op het gebied van veiligheid geldt hetzelfde, ook daar zijn vanaf nu zaken als adaptieve bochtenverlichting, High Beam Control, Traffic Sign Recognition, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring, Smart Brake Support en Mazda Radar Cruise Control standaard op elke Mazda6.

De meerprijs voor de SKYACTIV-G 165 met 20 pk extra is € 1000,-. Voor de zestraps automaat op de benzine-uitvoering moet ook € 1000,- meer betaald worden. De Sportbreak heeft een meerprijs van € 1500,- ten opzichte van de Sedan.

De SKYACTIV-G 194 (bekend van de Mazda CX-5, met cilinderuitschakeling) zal ook beschikbaar komen op de Mazda6. Meer details over prijzen en uitvoeringen van deze versie worden later bekend gemaakt. Naast de motoriseringen kan de klant van de al rijk uitgeruste Mazda6 ook een keuze maken uit specifieke pakketten naar persoonlijke voorkeur (meer informatie hierover volgt later). Vanaf nu zal de Mazda6 ook beschikbaar komen in de kleur Soul Red Crystal.

Als absolute topuitvoering introduceert Mazda de Signature, die gezien kan worden als de fraaiste keuze van de designers van Mazda. Voorzien van de SKYACTIV-G 165 benzinemotor in combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak komt deze versie op een rijklaarprijs van € 44.240,-. De Signature is ook beschikbaar met SKYACTIV-G 194 benzinemotor en met de hieronder genoemde dieselmotoren. In vergelijking met de basisversie is de Signature uitgerust met o.a. 19-inch velgen, een 7-inch digitale meterset, een Bose® geluidsysteem en een schuifkanteldak. Wat de Signature echt uniek maakt zijn de vele luxe elementen, zoals Nappa-leder interieur, sierpanelen van echt Sen-hout, materialen met suède-afwerking, een zwarte interieurhemel en een randloze binnenspiegel.

Dieselen met de SKYACTIV-D 150 en 6MT begint bij een prijs van € 43.490,- inclusief kosten rijklaarmaken. In Signature uitvoering is de dieselvariant leverbaar vanaf € 48.740,-. De prijzen voor de versie met zestrapsautomaat en de nieuw beschikbare SKYACTIV-D 184 (handgeschakeld, dan wel automaat) worden op een later moment bekend gemaakt.