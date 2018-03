Eerste diensten Talking Traffic live voor verkeersgebruikers

Ruim 1,2 miljoen weggebruikers kunnen vanaf nu persoonlijke waarschuwingen voor naderend filegevaar, stilstaand verkeer en plotseling veranderende lokale weersomstandigheden ontvangen. Gebruikers van Flitsmeister profiteren als eerste van dit soort realtime informatie. Het is de eerste live-dienst die tot stand komt door het samenwerkingsverband Talking Traffic.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Door samen te werken met innovatieve bedrijven krijgen we steeds meer apps en diensten waar de automobilist écht iets aan heeft. Actuele en op maat gemaakte reisinformatie is niet alleen handig voor de bestuurder, maar zorgt ook voor een betere doorstroming van het verkeer en meer veiligheid op de weg. Daarmee maken we onze infrastructuur steeds slimmer en de informatievoorziening gebruiksvriendelijker.’

Binnenkort komt nog meer informatie beschikbaar, zoals de actuele beschikbaarheid van spits- en plusstroken. De kracht van de nieuwe diensten ligt vooral in de snelheid waarmee de weggebruikers geïnformeerd worden. Daardoor verandert ‘navigatie’ naar een meer ‘tactische rijondersteuning’. Hierdoor kunnen weggebruikers veel beter anticiperen op gevaarlijke situaties, krijgen ze snelheidsadviezen om het groen licht te halen en actuele informatie over beschikbare parkeerplaatsen. De realtime informatie zorgt daarmee voor een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid.

Uitbreiding slimme infrastructuur

Ook de introductie van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRi’s) loopt goed. iVRI’s sturen verkeerslichten aan die communiceren met elkaar en met voertuigen, wat ook weer bijdraagt aan die betere doorstroming. De eerste iVRI’s zijn nu in werking en voor de zomer zijn er dat ongeveer 800. Binnen vijf jaar moeten 2000 tot 3000 VRI’s zijn omgebouwd, zodat ze direct met zogeheten connected voertuigen kunnen communiceren.

Niet afgestelde verkeerslichten leveren nu nog een jaarlijkse schadepost op van zo’n 90 miljoen euro aan reistijdverlies, onnodige uitstoot en onveilige situaties. Doordat het samenwerkingsverband Talking Traffic zich vooral richt op connectiviteit en data-uitwisseling, is het een belangrijke opstap naar zelfrijdende auto’s en nieuwe infrastructuur voor connected en geautomatiseerd vervoer.