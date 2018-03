'Stille' elektrische Jaguar I-PACE rijdt 's nachts op Grand-Prix-circuit Monaco

De nieuwe, geheel elektrische Jaguar I-PACE, heeft in het geheim midden in de nacht een ronde afgelegd op het circuit van Monaco.

Jaguar heeft de volledig elektrische I-PACE naar Monaco gebracht om daar in het geheim diep in de nacht op het beroemde stratencircuit de prestaties en de wegligging van zijn volledig elektrische model te demonstreren.

In 4,8 seconde naar 100 km/h

Met de 294 kW (400 pk) vermogen en 696 Nm koppel die de twee elektromotoren in de I-PACE leveren, heeft de volledig elektrisch aangedreven Jaguar slechts 4,8 seconden nodig om vanuit stilstand naar 100 km/uur te accelereren. Het iconische Grand-Prix-circuit langs de haven van Monaco, met zijn glooiende rechte stukken en krappe bochten, vormt het perfecte decor om diep in de nacht de prestaties van Jaguars elektrische SUV te testen.

Actieradius 480 kilometer

De Jaguar I-PACE is voorzien van een moderne 90 kWh lithium-ion-batterij, waarmee de auto een actieradius heeft van 480 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Een geheel lege batterij is in slechts 40 minuten tot 80 procent op te laden (100 kW gelijkstroom). Met het uiterlijk van een moderne conceptauto en de kunstmatige intelligentie aan boord is de Jaguar I-PACE de EV waar iedereen naar heeft uitgekeken. Aangezien de I-PACE volledig emissievrij is, komt de Jaguar in aanmerking voor slechts 4 procent bijtelling voor zakelijk rijders die het model ook privé willen rijden.

Jaguar I-PACE eTROPHY

Jaguar heeft de I-PACE ontwikkeld met de kennis die het heeft opgedaan met het Panasonic Jaguar Racing Team in het FIA Formula E Championship. Bovendien heeft Jaguar nu 's werelds eerste raceklasse voor volledig elektrische productieauto's opgezet: de Jaguar I-PACE eTROPHY. Daaraan nemen teams deel met een speciaal voor de races geprepareerde versie van de Jaguar I-PACE.

Jaguar Land Rovers Special Vehicle Operations verzorgt het volledige startveld van maximaal twintig geprepareerde Jaguar I-PACE eTROPHY-auto's voor deze unieke raceklasse. Het seizoen van de Jaguar I-PACE eTROPHY begint eind 2018 en valt samen met het vijfde seizoen van het FIA Formula E Championship. Naar verwachting racen de Formula E-auto's van de nieuwe generatie in het vijfde seizoen op het volledige Grand-Prix-circuit van Monaco.

Duurzaam Monaco

Monaco is niet alleen wereldberoemd vanwege de autosport, het is ook een van de vooruitstrevendste landen op het gebied van duurzaamheid. Het investeert veel in hernieuwbare energie, deelprogramma's voor elektrische fietsen en auto's voor inwoners van de stadstaat. Bovendien wordt de luchtkwaliteit van Monaco scherp in de gaten gehouden. Bekijk de 's nachts gereden ronde op het circuit hieronder.