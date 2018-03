Nieuwe Touareg, nog strakker en completer

Vrijdag heeft Volkswagen in Beijing in China het nieuwe model van de Touareg gepresenteerd op de 'Volkswagen SUV Summit'.

'Kers op de taart'

Volkswagen presenteerde tijdens dit event meerdere SUV-modellen, maar de kers op de taart was natuurlijk de onthulling van de nieuwe Touareg. Deze krachtige SUV is nu eleganter en innovatiever dan ooit. Verwacht een vernieuwd design, de meest hightech features en de allerbeste afwerking.

Wereldprimeur: volledig digitale “Innovision Cockpit”

Het vlaggenschip van Volkswagen gaat zijn derde generatie in. De nieuwe Touareg verzet de bakens in het segment van premium SUV’s met zijn fraaie design, zijn ongekende comfort, hoogstaande rijdynamiek en zijn vooruitstrevende techniek. Als wereldprimeur presenteert Volkswagen op de Touareg de volledig digitale “Innovision Cockpit”. De nieuwe Touareg komt deze zomer naar Nederland.

Bijna 1 miljoen 'oude' Touaregs verkocht

Met zijn hightech technologie en een baanbrekende combinatie van assistentie-, comfort-, verlichting- en infotainmentsystemen, wijst de Touareg de weg naar de toekomst van Volkswagen. De grootste markten voor wat nu de derde generatie van de Touareg is, zijn China, Europa en Rusland. De wereldwijde productie van de voorgaande twee generaties bedraagt bijna een miljoen stuks.

Innovision Cockpit

Een van de meest in het oog springende innovaties van de nieuwe Touareg is de hightech Innovision Cockpit. Dit volledig digitale bedieningsconcept combineert een 12 inch instrumentenpaneel (Active Info Display) met een 15 inch metend display van het nieuwe “Discover Premium”-infotainmentsysteem. Op die manier ontstaat één groot informatie-, communicatie-, entertainment- en besturingssysteem, dat ervoor zorgt dat er op het dashboard nauwelijks nog knoppen of schakelaars nodig zijn. Via de intuïtief te bedienen Innovision Cockpit kunnen bestuurders hun Touareg verregaand instellen op hun eigen voorkeuren.

Geavanceerde assistentiesystemen

De nieuwe Touareg biedt een ongekend groot aantal assistentiesystemen. Zo is er Night Vision dat met behulp van een warmtecamera in het donker mensen en dieren projecteert in het instrumentarium. Night Vision waarschuwt de mensen en dieren voor een mogelijk ongeval door middel van een lichtsignaal.

Nieuw is ook Road Work Lane Assist met Traffic Jam Assist (dat tot 60 km/h semi autonoom stuurt, versnelt en remt, óók bij wegwerkzaamheden met alternatieve wegbelijning) en Cross Traffic Assist (dat reageert op kruisend verkeer op bijvoorbeeld snelwegafritten, verkeerskruisingen en bij parkeersituaties).

Deze nieuwe SUV is bovendien leverbaar met een head-up display, elektromechanisch (48-Volt) aangestuurde rolstabilisatoren (voorkomen overhellen in bochten) en intelligente “IQ” Matrix LED-koplampen (met 128 LED’s per koplamp) die de meest optimale lichtbundel samenstellen op basis van stuuruitslag, snelheid, digitale navigatiekaart, GPS data en de signalen van de camera aan de voorzijde.

Actieve vierwielsturing en 4-corner luchtvering

Met de (optioneel verkrijgbare) actieve vierwielsturing is de Touareg een van de meest wendbare SUV’s in zijn klasse. Bij snelheden onder de 37 km/h sturen de achterwielen in de tegenovergestelde richting van de voorwielen, wat de draaicirkel verkleint van 12,19 naar 11,19 meter. Daarboven sturen ze juist mee voor een optimale stabiliteit.

De rijervaring wordt nog verder verbeterd door de leverbare 4-corner luchtvering. Het systeem kent vier standen: Normal, Comfort, Off-road (rijhoogte met 25 mm vergroot) en Special off-road (rijhoogte met 70 mm vergroot). Boven de 120 km/h verlaagt de 4-corner luchtvering de Touareg automatisch met 25 tot 35 mm voor minder luchtweerstand en een nog beter weggedrag. Er is ook een Loading-optie, die de auto 50 mm verlaagt om het in- en uitladen van spullen te vergemakkelijken.

Groter, ruimer én lichter

De nieuwe generatie Touareg is breder (+44 mm naar 1.984 mm) en langer (+77 mm naar 4.878 mm) dan zijn voorganger. Daardoor is niet alleen de binnenruimte toegenomen, maar ook de grootte van de bagageruimte. Die laatste is gegroeid van 697 naar 810 liter (tot de leuning van de achterbank) en is uitgerust met een elektrisch in- en uitrolbare afdekking. Ondanks zijn toegenomen afmetingen is de Touareg niet zwaarder geworden. Zijn carrosserie is voor 48 procent opgetrokken uit aluminium en is mede daardoor tot 106 kilogram lichter dan voorheen.

De Touareg wordt leverbaar met drie verschillende V6 turbomotoren (allemaal met een cilinderinhoud van 3,0 liter): twee diesels (170 kW / 231 pk en 210 kW / 286 pk) en een benzinekrachtbron (250 kW / 340 pk). In 2019 volgt ook een 4,0 liter V8 turbodiesel met 310 kW / 421 pk en een Touareg plug-in hybride met 270 kW / 367 pk. Die laatste debuteert op de Chinese markt, maar komt in de nabije toekomst wellicht ook naar Europa. De Volkswagen Touareg is een van de weinige personenauto’s die ongeacht de keuze van de motorisering 3.500 kilogram mag trekken.

4MOTION

De nieuwe Touareg is standaard uitgerust met een achttraps automaat en 4MOTION-vierwielaandrijving. Een centraal geplaatst differentieel stuurt maximaal 70 procent van de aandrijfkrachten naar de voorwielen en tot wel 80 procent naar de achterwielen. Met de 4MOTION Active Control-knop in het interieur zijn de verschillende rijmodi van de Touareg te selecteren: Eco (voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik), Comfort (voor een zo optimaal mogelijk comfort), Normal, Sport (voor een nog sportiever weggedrag), Snow (voor meer grip op gladde wegen) en Individual (waarbij de parameters afzonderlijk zijn in te stellen). Wie het optionele Offroad-pakket bestelt, krijgt er nog vier bij: Off-road Auto, Sand, Gravel en Off-road Expert.

Vanaf deze zomer in Nederland, prijskaartje volgt

De nieuwe Volkswagen Touareg wordt deze zomer geïntroduceerd op de Nederlandse markt. De prijzen, specificaties en timings van deze nieuwe premium SUV worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.