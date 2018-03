De vernieuwde Jaguar F‑PACE SVR

De Jaguar F-PACE is onder handen genomen door Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO). Het resultaat is een speciale SVR-versie van het model dat in 2017 is onderscheiden met de titels World Car of the Year en World Car Design of the Year.

Dit is de sterkste en snelste F-PACE, met een aangepast onderstel en verbeterde aerodynamische eigenschappen voor zeer sportieve prestaties onder alle omstandigheden. De F-PACE SVR is voorzien van de beproefde 5,0-liter V8 supercharged benzinemotor met 44 % meer power. De krachtbron produceert nu 404 kW (550 pk) en 680 Nm koppel. Daarmee is een sprint van 0 tot 100 km/uur mogelijk in 4,3 seconden en een topsnelheid van 283 km/uur.

Aerodynamische aanpassingen

De aerodynamische verbeteringen bestaan uit grotere luchtinlaten aan de voorzijde en luchtroosters in de flanken om de luchtdruk in de wielkasten te verlagen. De wielkastranden zijn verbreed en verlaagde dorpelpanelen geven de carrosserie een krachtiger voorkomen. De wijzigingen resulteren in minder lift en zorgen voor extra koeling. Ook de stabiliteit in de rechte lijn profiteert van de aanpassingen.

Exclusief voor dit model is de SVR-motorkap. Die is voorzien van luchtopeningen om de warmte van de motor af te voeren en optisch uitdrukking te geven aan het dynamische karakter van dit model. De achterzijde onderscheidt zich door de spoiler en de speciaal voor deze versie ontwikkelde achterbumper met daaronder vier uitlaatuiteinden van het Active Exhaust-systeem. De bumper is voorzien van luchtgeleiders op de hoeken voor een vloeiender luchtstroom achter langs de auto.

Aangepast onderstel

Het opgewaardeerde onderstel heeft progressieve voor- en achtervering met 30 resp. 10 % stijvere schroefveren en een stabilisator die zorgt voor 5 % reductie van de carrosseriebewegingen.

Nieuw zijn ook de gesmede aluminium 21-inchwielen; optioneel zijn 22‑inchexemplaren. De velgbreedte achter is 25 mm groter dan die vóór. De 22‑inchwielen zijn 2,4 kg lichter voor en 1,7 kg lichter achter. Door hun vorm zorgen ze voor extra koeling van de remschijven. Die hebben aan de voorzijde een diameter van 395 mm en achter van 396 mm. De remschijven zijn uit twee delen samengesteld en daardoor lichter. Dat zorgt voor een lager onafgeveerd gewicht en betere handling.

Krachtige uitlaatsound

De F-PACE SVR heeft ook Jaguars Variable Valve Active Exhaust System. Dat zorgt voor een imposante soundtrack en draagt bij aan het hoge prestatieniveau. Het actieve systeem met kleppen zorgt voor een betere doorstroming van de gassen. De SVR-uitlaat is bovendien 6,6 kg lichter dan het standaard uitlaatsysteem van de F-PACE.

Dit is de eerste F-PACE waarin Jaguar zijn Electronic Active Differential (EAD) toepast. De F-PACE SVR is daarbij voorzien van een reeks geavanceerde assistentiesystemen die stuk voor stuk speciaal zijn gekalibreerd voor de hoge prestaties van deze versie. Het All-Wheel Drive systeem met Intelligent Driveline Dynamics-technologie (IDD) is geoptimaliseerd om maximaal profijt van het EAD te bieden, terwijl de software voor de Adaptive Dynamics-wielophanging, de elektronische stuurbekrachtiging en de Dynamic Driving Mode specifiek op de SVR-uitvoering is afgestemd. In de Dynamic-rijmodus schakelt de automaat bij hogere toerentallen op, reageert de motor feller op het gas en is de besturing directer voor een nog sportievere rijbeleving.

Ook interieur uniek

De binnenzijde van de Jaguar F-PACE SVR biedt ranke sportstoelen met meer zijdelingse steun. De bekleding valt op door het ruitvormige stiksel en door SVR‑logo's in reliëf. De achterbank heeft twee kuipvormige zitposities, zodat ook het interieur ook achterin het sportieve karakter van de F-TYPE SVR uitstraalt. De automaat is te bedienen met een pook in plaats van een draaiknop en handmatig schakelen kan met de aluminium peddels achter het stuurwiel.

Ondanks de nog betere prestaties behoudt de SVR-versie het praktische en veelzijdige karakter van de F‑PACE-familie. De laadruimte heeft een inhoud van 650 liter achter de achterbank. De inzittenden kunnen gebruikmaken van het geïntegreerde 4G wifi-netwerk, waarop acht apparaten zijn te koppelen. De F‑PACE SVR is verder uitgerust met het geavanceerde Touch Pro‑infotainmentsysteem, met een 10-inch touchscreen en een 12,3-inch HD‑scherm als instrumentenpaneel. Er is keuze uit vier kleurthema's voor het interieur: Red met Jet-stiksel, Light Oyster met Jet-stiksel, Siena Tan met Jet-stiksel en Jet met Light Oyster-stiksel.



De F-PACE SVR profiteert ook van Jaguar Land Rovers expertise op off‑roadgebied. De vierwielaandrijving met Intelligent Driveline Dynamics, All Surface Progress Control en Adaptive Surface Response zorgt ervoor dat de SUV uiteenlopende wegcondities en weersomstandigheden aankan.