ACM eist duidelijkheid over advertentieprijzen tweedehands auto’s

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat er vaak onduidelijkheid bestaat over de prijs van tweedehands auto's die wordt genoemd in de advertentie en wat de consument precies voor die prijs krijgt. 'Daarom is de ACM een onderzoek gestart naar de prijsvermelding van tweedehands auto’s', zo laat de ACM woensdag weten.

Advertentieprijs

Uitgangspunt is dat de consument de auto voor de prijs uit de advertentie moet kunnen meenemen. Nu is het vaak niet duidelijk of de prijs alle verplichte kosten bevat. Ook de informatie over de garantie is vaak niet correct en volledig. De ACM eist dat de branche de advertenties uiterlijk half mei heeft aangepast.

Geen verrassingen

Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: 'Het is belangrijk dat consumenten die een tweedehands auto kopen vooraf weten voor welke prijs zij de auto kunnen aanschaffen. Wij willen voorkomen dat ze bij de aankoop voor verrassingen komen te staan omdat er nog allerlei onverwachte kosten bij komen.'

Aanpak

De meeste advertenties voor tweedehands auto’s staan online op platforms als Autotrack, Autoscout24 of Marktplaats. Om ervoor te zorgen dat deze prijzen aan de regels voldoen, wijst de ACM de verkopers van tweedehands auto’s nu op hun verantwoordelijkheid en de geldende regels. Zij hebben tot half mei de tijd om aan de regels te voldoen.

Regels

Alleen prijzen inclusief alle onvermijdbare kosten vermelden in advertenties en er voor zorgen dat duidelijk is of extra kostenposten al in deze prijs zijn opgenomen óf dat deze optioneel zijn. Geen onjuiste informatie over de garantie verstrekken. De koper heeft altijd de wettelijke garantie bij de aankoop van een tweedehands auto. Dus een auto aanbieden ‘zonder garantie’ mag niet.

Dataleveranciers

Bij haar aanpak heeft de ACM ook de dataleveranciers betrokken. Zij bieden online systemen aan waarmee veel autoverkopers hun voorraden beheren en waarin zij hun online advertenties opmaken. Via deze dataleveranciers heeft de ACM de autohandelaren uitleg over de regels gestuurd. Ook heeft de ACM hen verzocht om de autohandelaren via hun systemen te wijzen op de regels.

De ACM gaat na half mei controleren of de advertenties voldoende verbeterd zijn. Zo niet dan kan de ACM boetes opleggen.

Duidelijke prijzen

De ACM zet zich in voor duidelijke tarieven en voorwaarden voor consumenten, zoals eerder in de reisbranche en bij nieuwe auto’s. Op die manier kunnen zij prijzen beter vergelijken en staan ze sterker verderop in het verkoopproces. Dat is goed voor de bedrijven die eerlijk willen concurreren en goed voor consumenten die willen weten wat ze moeten betalen.