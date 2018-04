Autoverkopen gestegen, ook van elektrische

Afgelopen maart zijn in totaal 42.194 nieuwe auto’s verkocht, een stijging van 15,3 procent ten opzichte van maart 2017. Over het eerste kwartaal van 2018 steeg het totaal aantal verkochte nieuwe auto’s met 13,6 procent naar 136.023

Dit blijkt uit de officiële verkoopcijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

De verkoopstijging van nieuwe auto’s blijft dus doorzetten.

RAI Vereniging en BOVAG verwachten over heel 2018 430.000 nieuwe voertuigregistraties. In 2017 verlieten in totaal 414.538 nieuwe auto’s de showroom.

Best verkochte merken maart 2018

De vijf beste verkochte merken in de maand maart zijn: 1. Opel (3.867 / 9,2 procent marktaandeel) 2. Volkswagen (3.547 / 8,4 procent) 3. Renault (3.156/ 7,5 procent) 4. Peugeot (3.008 / 7,1 procent) 5. Toyota (2.776 / 6,6 procent)

Best verkochte merken eerste kwartaal 2018

De vijf best verkochte merken in het eerste kwartaal 2018 zijn: 1. Volkswagen (16.012/ 11,8 procent marktaandeel) 2. Opel (11.871 / 8,7 procent) 3. Renault (10.067 / 7,4 procent) 4. Peugeot (9.521 / 7,0 procent) 5. Ford (8.521 / 6,3 procent).

Best verkochte modellen maart 2018

De vijf beste verkochte modellen in de maand maart zijn: 1. (Opel Karl 1.150 / 2,7 procent marktaandeel), 2. Ford Fiesta (1.138 / 2,7 procent), 3. VW Polo (1.079 / 2,6 procent), 4. Opel Astra (917 / 2,2 procent). 5. KIA Picanto (899 / 2,1 procent).

Best verkochte modellen eerste kwartaal 2018

De vijf best verkochte modellen in het eerste kwartaal 2018 zijn: 1. VW Polo (4.378 / 3,2 procent marktaandeel) 2. Ford Fiesta (3.575 / 2,6 procent) 3. VW Golf inclusief Sportsvan (3.475 / 2,5 procent) 4. KIA Picanto (3.377 / 2,5 procent) 5. Opel Karl (3.229 / 2,4 procent).

Elektrische auto’s

Ook gaat het goed met de verkoop van volledig elektrische auto’s. De Rai Vereniging verwacht dat dit jaar in totaal 15.000 nieuwe exemplaren worden verkocht, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017.