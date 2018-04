Nieuwe Jaguar I‑TYPE 3 oogt gewaagd, futuristisch en dynamisch

Gen 2

De Gen 2 raceauto oogt gewaagd, futuristisch en dynamisch en is een flinke stap voorwaarts op het gebied van snelheid en prestaties. Het maximumvermogen is gestegen naar 250 kW (340 pk) maximaal vermogen, dat beschikbaar is tijdens de kwalificatie. Voor de race levert de aandrijflijn 200 kW (272 pk). Door verbeterde batterijtechnologie is een autowissel tijdens de race niet langer vereist. Dat toont aan hoe snel de ontwikkelingen gaan. De Jaguar I‑TYPE 3 beschikt ook over een LED Halo om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsmaatregelen van de FIA.

James Barclay, Team Director Panasonic Jaguar Racing, zegt: "This is a really exciting day for Panasonic Jaguar Racing as we take the next step on our electrification journey. We joined the championship so that we could take learnings from Formula E and directly transfer them from race to road to help shape future electric vehicles for Jaguar Land Rover. The concept livery of the Jaguar I‑TYPE 3 is a progression from this season's race car which we will unveil later this year. In parallel we remain very focused on this season and continuing the positive progress we are making as a team. We are looking forward to racing in Rome in front of passionate Italian motorsport fans."

Nelson Piquet Jr, #3: "I had the chance to drive the Jaguar I‑TYPE 3 development car in a closed test event last month. It was a big moment for the team, the championship and for electric vehicles. The car made a promising, reliable start but there is a lot of development to do before we start racing at the end of this year. Now my focus turns to Rome. I love new tracks and am up for the challenge."

Terwijl het team druk is met de ontwikkeling van de auto voor seizoen vijf van het ABB FIA Formula E Championship, beleeft Panasonic Jaguar Racing zijn beste seizoen tot nu toe. Elke race pakt het team punten, met één of met beide rijders. De focus van het team ligt op voortzetting van dit succes nu het kampioenschap Europa betreedt met de allereerst Rome E-Prix.

Mitch Evans, #20: "We're now halfway through the season and as a team we have scored points in every race, which is a huge improvement from last year. Each race we are getting closer to a podium, and we have some new tracks coming up, including Rome and Zurich, so I'm looking forward to some competitive racing in Europe."

Nederlander Ho-Pin Tung

De Nederlander Ho-Pin Tung (34) is testrijder bij Panasonic Jaguar Racing. Hij won in de zomer van 2017 de LMP2-klasse in de 24-uursrace van Le Mans met het team van Jackie Chan DC Racing. Tung heeft een schat aan ervaring in monoposto's, onder meer in Formule 3, A1GP, GP2, WEC, IndyCar en als testrijder in de Formule 1. Tung heeft ook ervaring in de Formula E, want hij reed drie races in het eerste seizoen van het FIA Formula E Championship.

Over Panasonic Jaguar Racing

Jaguar keerde in oktober 2016 terug in de racerij als eerste premiummerk in het volledig elektrische FIA Formula E‑kampioenschap. Jaguar gebruikt zijn ervaring in de Formula E voor de ontwikkeling van elektrische aandrijving voor toekomstige modellen van Jaguar Land Rover. Jaguar hanteert daarvoor het motto 'Race to Innovate'. Fabrikanten kunnen hun eigen aandrijflijn, inclusief motor, transmissie, omvormer en achterwielophanging ontwikkelen. Er worden ook identieke componenten gebruikt, zoals het koolstofvezel chassis en de batterij, om zo kosten te besparen.

Formula E is in de autosport ook uniek door de plaatsen waar geracet wordt. Behalve de Mexico City E‑Prix vindt elke race van het kampioenschap plaats op een stratencircuit in een grote wereldstad. Elke racedag biedt de gehele dag actie op het circuit, met trainingen, kwalificatie en de race op dezelfde dag. Het seizoen 2017-2018 omvat in totaal twaalf races in tien wereldsteden, inclusief dubbelraces in Hong Kong en de finale in New York.