Ford onthult meest innovatieve en dynamische Focus ooit

De geheel nieuwe Ford Focus beleefde dinsdag zijn wereldpremière. Het is technologische de meest vooruitstrevende Focus ooit. Dit nieuwe model is vanaf een blanco vel ontwikkeld, en in nauwe samenspraak met klanten. Het doel; een gezinsauto presenteren met de meest vertrouwenwekkende, intuïtieve en aantrekkelijke rijervaring voor alle inzittenden.

De Focus is het eerste model dat ontworpen is via een nieuwe “human-centric” designfilosofie die zinnenprikkelende styling koppelt aan toonaangevende aerodynamica, en tegelijk een ruimer interieur oplevert met materialen van hoge kwaliteit en een sublieme afwerking.

Ford introduceert de meest geavanceerde rijassistentiesystemen ooit op een Focus voor een intuïtieve, ontspannende en plezierige rijbeleving:

Adaptive Cruise Control (ACC) nu met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane-Centring voor moeiteloos rijden in langzaam rijdend en stoppend fileverkeer

Adaptive Front Lighting System met nieuwe, camera gestuurde bochtenverlichting die de lichtbundels van de koplampen aanstuurt door bochten en verkeersborden te monitoren – uniek in de auto-industrie. Active Park Assist 2 dat nu ook de bediening van de versnellingsbak, het gaspedaal en de remmen overneemt voor volledig autonoom parkeren.

Fords eerste Head-up display (HUD) in Europa, waardoor de bestuurder beter de ogen op de weg en het verkeer gericht kan houden. Unieke Evasive Steering Assist die de bestuurder helpt om afremmende of langzamer rijdende voorliggers te ontwijken en een aanrijding te voorkomen.

De nieuwe Ford Focus zet de door zijn voorgangers gevestigde reputatie van twintig jaar toonaangevende rijdynamiek voort. Dat is, voor het eerst bij een Focus, te danken aan de toepassing van Continuously Controlled Damping (CCD) technologie op de onafhankelijke voor- en achterwielophanging. Ook de standaard rijmodi, een nieuw geluid- en trillingdempend subframe voor de achterwielophanging en door Ford gepatenteerde veertechnologie dragen daaraan bij.

Inzittenden ervaren verbeterd comfort en gemak met features als de FordPass Connect modem voor uitstekende connectiviteit onderweg. Tevens is de Focus voorzien van een draadloze oplader voor smartphones.

De nieuwe Focus is leverbaar met een doorontwikkelde versie van Fords veelvuldig gelauwerde 1.0 EcoBoost en een nieuwe 1.5 EcoBoost driecilindermotor. Beide benzinemotoren hebben technologie voor cilinderuitschakeling die voor het eerst wordt toegepast bij driecilinders.

De nieuwe 1.5 en 2.0 EcoBlue dieselmotoren leveren ultieme brandstofefficiency. De eveneens nieuwe achttraps automaat stemt het schakelen af op de rijstijl van de bestuurder. De bediening van de automaat gaat met een stijlvolle en ergonomische draaiknop.

“Onze geheel nieuwe Ford Focus biedt het summum van technologie en rijgenot in zijn segment”, zegt Joe Bakaj, vicepresident Product Development bij Ford Europe. “Het komt maar zelden voor dat we de ontwikkeling van een model starten met een blanco vel papier. Met beide handen hebben we deze kans aangegrepen om de best mogelijke gezinsauto te ontwikkelen.”

De nieuwe Focus is er als vijfdeurs hatchback en voor een aantal markten komt er een vierdeurs sedan. Ford biedt straks het meest uitgebreide gamma aan verschillende modelvarianten van de Focus ooit. Van de stijlvolle Focus Trend, sportieve Focus ST-Line tot aan de topversie Focus Vignale en de eerste Focus Active crossover.

De Focus is ook het eerste model wereldwijd op Fords nieuwe C2-platform dat meer veiligheid biedt. Het levert ook meer interieurruimte binnen nagenoeg gelijk gebleven buitenafmetingen. Het platform maakt een ontwerp mogelijk met een lage luchtweerstand, wat in het voordeel is van de brandstofefficiency. Bovendien is veel aandacht gegeven aan de best mogelijke afwerking en kwaliteit. Daartoe is een investering van 600 miljoen euro gedaan in de Ford-fabriek in het Duitse Saarlouis.

Van de Focus heeft Ford tot op heden bijna zeven miljoen exemplaren verkocht in Europa* en meer dan zestien miljoen wereldwijd sinds de introductie de eerste generatie in 1998.

“De Focus vormt al twee decennia het hart van ons gamma in Europa. Een model dat de koers bepaalt voor design, technologie en rijplezier. Deze auto staat model voor alles wat onze klanten leuk vinden aan Ford”, zegt Steven Armstrong, group vicepresident en president van Europa, Midden-Oosten en Afrika bij Ford Motor Company. “De Focus blijft van groot belang voor ons, omdat gezinsauto’s in het C-segment goed zijn voor een vijfde van alle autoverkopen in Europa. Daarom hebben we zoveel energie gestoken in de ontwikkeling, zodat ook het nieuwe model een van de beste auto’s is die we ooit geproduceerd hebben.”