Silver Arrows, Mercedes-Benz Racing Cars of the 1950s in het Louwman Museum

De zeven unieke voertuigen staan voor een van de meest heroïsche periodes uit de geschiedenis van de autosport en speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Formule 1 bolides en sportwagens voor lange afstandsraces in die periode.

Vanaf 1952 was Mercedes-Benz opnieuw actief in de autosport. Dit was niet zonder succes. Er werden met de 300 SL (W 194) in dat jaar meerdere overwinningen behaald, waaronder de Grand Prix van Zwitserland, gevolgd door een spectaculaire overwinningen in de Le Mans 24 uursrace en de Carrera Panamericana in Mexico. De tentoongestelde auto 300 SL met serienummer 2 en zijn karakteristieke vleugeldeuren is de oudste nog bestaande SL.

In 1954 keerde Mercedes-Benz terug in de Formule 1 met twee verschillende uitvoeringen van de fameuze W 196 R; de gestroomlijnde versie voor de lange circuits en de versie met ‘open’ wielen voor de korte en meer bochtige circuits. Beide uitvoeringen zijn te zien op de tentoonstelling. De legendarische Argentijnse coureur, Juan Manuel Fangio, werd met de W 196 R in het aanvangsjaar direct wereldkampioen. In 1955 werd Fangio opnieuw wereldkampioen, in een seizoen dat werd gekenmerkt door een spannende strijd met onder andere zijn Engelse teamgenoot Stirling Moss. Historisch was het gevecht tijdens de F1 wedstrijd op Zandvoort. Fangio won met slechts 0,3 seconde voorsprong op Moss. Nooit zou een F1 wedstrijd op Zandvoort met een kleiner verschil op de finishlijn worden beslecht.

Gebaseerd op de W 196 R werd in 1955 voor deelname aan het World Sports Car Championship de 300 SLR ontwikkeld; de sportwagen waarmee Stirling Moss en Dennis Jenkinson in dat jaar in een nimmer geëvenaarde recordtijd de overwinning tijdens de Mille Miglia zouden behalen. Voor het seizoen van 1956 werd door ingenieur Rudolf Uhlenhaut een gesloten versie van de 300 SLR ontwikkeld. Deze 300 SLR ‘Uhlenhaut Coupé’ heeft nooit aan een officiële race meegedaan, maar wordt beschouwd als de allereerste super sportwagen en is één van de meest kostbare auto’s ter wereld. Zowel de ‘open’ 300 SLR als de ‘Uhlenhaut Coupé’ zijn op de tentoonstelling te bezichtigen.

Speciaal voor het vervoer van deze ’Silver Arrows’ race- en sportwagens ontwikkelde de raceafdeling van Mercedes-Benz in 1954 een ultrasnelle transportwagen die de geschiedenis in zou gaan als het ‘Blauwe Wonder’; aanvankelijk gedemonteerd en later met zorg opnieuw gebouwd en nu onderdeel van deze expositie.

De tentoongestelde automobielen zijn absolute topstukken uit de vaste collectie van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart en in een aantal gevallen voor het eerst in Nederland te zien.