Suzuki onthult nieuwste generatie Jimny

Suzuki presenteert de volledig nieuwe, vierde generatie Suzuki Jimny. De compacte terreinauto is standaard uitgerust met inschakelbare 4x4 aandrijving met lage gearing. Samen met het sterke ladderchassis maakt hem dat onoverwinnelijk in het terrein. Behalve als werkpaard levert Suzuki de nieuwe Jimny vanaf zijn introductie ook als eigenzinnige en avontuurlijke lifestyle-auto.

Met de nieuwe Suzuki Jimny krijgt de huidige generatie na maar liefst 20 jaar trouwe dienst een opvolger. Een generatie die trouw blijft aan het kenmerkende Jimny‑DNA: rechtdoorzee, praktisch, down-to-earth en klaar voor elk avontuur. Het volledig nieuwe, hoekige design sluit perfect aan op het robuuste karakter van de Jimny en heeft geleid tot een praktische binnenruimte. De zwarte grille, bumpers en spatbordverbreders onderstrepen zijn stoere look. En zijn avontuurlijke karakter wordt nog eens benadrukt door het reservewiel achterop de carrosserie.

Centraal geplaatst touchscreen

Ook het design van het dashboard is hoekig en stoer, inclusief het instrumentarium met twee grote klokken voor de snelheid en het toerental. Een centraal geplaatst touchscreen (geschikt voor Android Auto en Apple CarPlay) voor de bediening van onder meer audio en navigatie is beschikbaar. De Jimny wordt leverbaar met de keuze uit verschillende carrosseriekleuren waaronder trendy 2‑tone kleuren als 'Kinetic Yellow' met zwart dak. De precieze details voor de Nederlandse markt, zoals de specificaties en motorisering, volgen in het najaar van 2018.

Suzuki Jimny: 4 avontuurlijke generaties

De Suzuki Jimny kent een rijke historie. De eerste generatie werd in 1970 onthuld. Het was de eerste en enige compacte 4x4 in het kleinste segment van de markt. Zowel professionele 4x4‑rijders als dagelijkse gebruikers liepen met de Jimny weg. In 1981 presenteerde Suzuki de tweede generatie, die met zijn vierkante design en ruimere interieur eveneens de harten van velen veroverde. De huidige generatie kwam in 1998 op de markt, met meer comfort, een langere wielbasis en een verfijnder weggedrag.

2,85 miljoen stuks wereldwijd

Suzuki verkocht tot en met maart 2018 wereldwijd 2,85 miljoen stuks van de Jimny. Daarmee is het een van de succesvolste Suzuki-modellen ooit. Bovendien is het een Suzuki met een heel eigen karakter. De nieuwe Jimny is hier geen uitzondering op.