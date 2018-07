Nissan en Italdesign onthullen uniek prototype van de GT‑R

De eerste samenwerking ooit tussen Nissan en Italdesign heeft een spectaculaire creatie opgeleverd – de Nissan GT‑R50 by Italdesign. Uitgangspunt was een productieversie van de Nissan GT‑R NISMO.

De carrosserie oogt door tal van aanpassingen nog sportiever en de prestaties zijn van het allerhoogste niveau doordat de 3,8-liter V6 in deze speciale versie een topvermogen van 780 pk bereikt. De bijzondere creatie is gemaakt ter ere van de 50ste verjaardag van zowel GT‑R als Italdesign. De auto beleeft volgende maand zijn debuut in Europa.

"Hoe vaak krijg je de vraag 'wat als je een GT‑R mag ontwerpen zonder enige beperking', en of we die vervolgens ook echt willen bouwen?", aldus Alfonso Albaisa, Nissans senior vice president for global design. "Hier is sprake van de zeldzame situatie dat twee momenten samenvallen: 50 jaar inspirerend autodesign van Italdesign en 50 jaar autotemperament van Nissan, die tastbaar is in de iconische GT‑R. Dit prototype van een GT‑R is een ode aan evenzoveel jaar engineering leiderschap."

Italdesign heeft een grote rol gespeeld bij ontwerp, ontwikkeling en bouw van deze speciale GT‑R. Nissan Design Europe in Londen en Nissan Design America schetsten het gedistingeerde, sprankelende exterieur en interieur.

Design op zijn best

Aan de voorzijde valt de Nissan GT‑R50 by Italdesign op door goudkleurige elementen. De motorkap heeft een geprononceerde powerdome. De uiterst smalle LED-koplampen strekken zich uit van de wielkast tot aan de rand van grille.

Van opzij gezien valt direct het gewijzigde dak op dat 54 millimeter is verlaagd, met een nog lager centraal deel. Door de licht hogere buitenste delen ontstaat een zeer gespierde aanblik. De kenmerkende GT‑R 'samurai blade' luchtsleuven achter de voorwielen vallen nog meer op dankzij goudkleurige inleg en doordat de sleuven zich nu uitstrekken van de onderkant van de portieren tot aan de schouderlijn.

Stoere en gespierde brede randen op de wielkasten achter accentueren de breedte van de carrosserie. De schouderlijnen zijn sterker doorgetrokken onderlangs de achterruiten richting het centrale deel van de achterklep. De zijruiten achter strekken zich verder en lager uit dan bij een gewone GT‑R. Het beeld is intrigerend. Samen met goudkleurige accenten oogt dit als een separaat element in het design aan de achterkant.

De kenmerkende dubbele achterlichten van de GT‑R lijken eveneens 'los' te komen van de achterzijde door dunne verlichte ringen en 'holle' centrale delen. Een grote, instelbare achtervleugel met winglets aan de zijkant completeert het unieke aanzicht van de achterzijde. Vóór zijn wielen gekozen in de maat 21 x 10 inch en achter in de maat 21 x 10.5 inch. Het exterieur is afgewerkt met speciale lak in de kleuren Liquid Kinetic Gray met gedistingeerde Energetic Sigma Gold jubileumaccenten.

Vanbinnen reflecteert de Nissan GT‑R50 by Italdesign al evenzeer zijn moderne en performance gerichte aard. De centrale console, het instrumentarium en de portieren zijn afgewerkt met twee soorten carbonfiber. De stoelen zijn bekleed met zwarte Alcantara® en verfijnd zwart Italiaans leder. Ook zijn er gouden accenten op het dashboard, deuren en op de futuristische op raceauto's geïnspireerde pook. Het hart van het stuurwiel en de spaken zijn eveneens van carbonfiber. De rand van het stuurwiel met afgeplatte onderzijde is afgewerkt met Alcantara.

Performance plus

Onder de motorkap van de Nissan GT‑R50 by Italdesign staat alles in teken van pure prestaties. De NISMO‑organisatie heeft alle GT3‑ervaring benut om de met de hand gebouwde 3,8-liter V6 VR38DETT motor naar een geschat vermogen te brengen van 780 pk en 780 Nm aan koppel.

Dat is bereikt door geoptimaliseerde GT3 turbo's met hoge druk en grote doorlaat en grote intercoolers. Andere wijzigingen zijn een versterkte krukas, zuigers, lagers en drijfstangen. De zuigers worden aan de onderkant gekoeld door olie-injectoren. De nokkenassen hebben een scherper profiel, de brandstofinjectoren hebben een hogere opbrengst, de ontsteking is aangepast en dat geldt ook voor het inlaat- en uitlaattraject. Een versterkte sequentiële transmissie met zes versnellingen en een dubbele koppeling stuwt het vermogen naar eveneens versterkte differentiëlen en sterkere aandrijfassen om vermogen en kracht optimaal op de wielen over te brengen.

De wielophanging is speciaal ontworpen en biedt een BILSTEIN DampTronic® instelbaar schokdempingssysteem. Vóór heeft de auto Brembo-remklauwen met zes zuigers en achter zijn exemplaren met vier zuigers te zien. Michelin Pilot Super Sport banden in de maten 255/35 R21 vóór en 285/30 R21 achter zorgen voor de benodigde grip.

"Ook al is dit niet de volgende generatie van de GT‑R, het is wel een opwindende en creatieve manier om twee verjaardagen te vieren. Een auto waarin het beste van Nissan engineering en Japans design samenkomen met Italiaanse carrosseriebouw", besluit Albaisa.