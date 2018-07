Ruim 12 procent meer nieuwe auto's verkocht

In de eerste zes maanden van 2018 werden in Nederland 253.410 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is 12,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat het aantal registraties in juni 15,5 procent hoger lag dan in juni 2017, tot een totaal van 47.117. Daarmee was het de beste junimaand sinds 2012.

Voor heel 2018 verwachten RAI Vereniging en BOVAG een verkooptotaal van 430.000 stuks; vorig jaar eindigde de teller op 414.538. Op mei na werd dit jaar tot nu toe in elke maand een plus van meer dan 10 procent genoteerd ten opzichte van dezelfde maand in 2017. De top-vijf van de meest geregistreerde merken in 2018 blijken goed voor een gezamenlijk marktaandeel van bijna 42 procent. Qua elektrische auto’s is Tesla in Nederland marktleider met een ruime verdubbeling in registraties ten opzichte van de eerste helft vorig jaar, tot een verkooptotaal van 2.803, waarvan 1.125 in juni.

Best verkochte merken

Tot en met juni waren de bestverkochte merken dit jaar:

1. Volkswagen met 28.979 registraties en 11,4 procent marktaandeel

2. Renault (21.760 / 8,6 procent)

3. Opel (21.581 / 8,5 procent)

4. Peugeot (17.915 / 7,1 procent)

5. KIA (15.456 / 6,1 procent)



Beste verkochte modellen

Tot en met juni waren de bestverkochte modellen in 2018:

1. Volkswagen Polo met 8.569 registraties en 3,4 procent marktaandeel

2. Ford Fiesta (6.220 / 2,5 procent)

3. Renault Clio (6.215 / 2,5 procent)

4. Opel Karl (6.058 / 2,4 procent)

5. KIA Picanto (5.973 / 2,4 procent)



Afgelopen juni waren de populairste modellen

1. Volkswagen Polo (1.456 / 3,1 procent)

2. Opel Karl (1.341 / 2,8 procent)

3. Renault Clio (1.281 / 2,7 procent)

4. Renault Megane (1.021 / 2,2 procent)

5. Renault Captur (1.010 / 2,1 procent)