Autovakantie pakt dit jaar duurder uit door gestegen brandstofprijzen

Nergens in Europa zijn de brandstofprijzen zo hoog als in Nederland, maar uit een analyse van UnitedConsumers.com blijkt dat tanken tijdens de vakantie ten opzichte van vorig jaar veel duurder is.

In verhouding stijgen in juli 2018 de prijzen van benzine en diesel respectievelijk met 11,23 en 15,58 procent ten opzichte van juli 2017. In de top drie van duurste landen staan populaire vakantiebestemmingen als Italië, Portugal en Frankrijk. Daar betaal je per liter benzine al snel tussen de 1,64 en 1,68 euro.

Volgens Paul van Selms van UnitedConsumers is de stijging goed te verklaren: “Vanaf 2014 daalden de prijzen en tot vorig jaar waren vakantiegangers echt een stuk goedkoper uit. De stijging van de brandstofprijs is vooral het gevolg van de hoge prijs van olie. Het grote verschil tussen de 12 landen onderling komt uiteindelijk door de hoogte van de accijns en belastingen.”