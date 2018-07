Hyundai komt met lancering volgende N-model: de nieuwe i30 Fastback N

Hyundai maakt zich op voor de lancering van een aansprekende nieuwkomer met zeer sportieve aspiraties: de Hyundai i30 Fastback N. Na de Hyundai i30 N (in Europa) en de Hyundai Veloster N (in Amerika) is de Hyundai i30 Fastback N het derde sportieve model dat onder de vlag van Hyundai N – het high performance label van Hyundai – wordt uitgebracht.

Laatste testserie

De Hyundai i30 Fastback N geeft de elegante vijfdeurs coupé Hyundai extra kracht. Momenteel wordt de i30 Fastback N aan een laatste nauwgezette testserie onderworpen op de fameuze Nordschleife in Duitsland. Op dit circuit en op de uitdagende wegen in de regio wordt de extra hete i30 Fastback N verfijnd én aangescherpt.

De sportieve N

De Hyundai i30 Fastback is eerder dit jaar geïntroduceerd. De Fastback is een bijzondere auto. Niet alleen heeft de Hyundai i30 Fastback een onderscheidend design, het is ook de enige vijfdeurs-coupé in zijn segment. Hij geeft daardoor kleur aan de i30-familie, die verder bestaat uit een hatchback, de Wagon, de Fastback en de sportieve N.

Onderstel verlaagd

De nieuwe high performance Hyundai i30 Fastback N brengt het model naar een ander niveau. De Fastback N combineert natuurlijk veel van de aansprekende karakteristieken van de i30 N hatchback, maar is toch net even anders dan de hatchback. Het platform waarop de reguliere Hyundai i30 Fastback staat is dan wel identiek aan dat van de i30 hatchback en de i30 Wagon, en ook de wielbasis is met 2.650 mm gelijk, toch zijn er belangrijke verschillen. Het onderstel van de reguliere Hyundai i30 Fastback is met 5 millimeter verlaagd en de wielophanging is 15 procent stijver dan die van de andere modellen. Dat zorgt voor een nog dynamischer karakter. De reguliere Hyundai i30 Fastback is met een lengte van 4.455 mm en een hoogte van 1.425 mm 115 mm langer en 30 mm lager dan de ‘normale’ Hyundai i30 hatchback.

Circuit

De Hyundai-modellen met een N-label zijn bijzondere auto’s. Ze zijn gebouwd om maximaal rijplezier te bieden bij dagelijks gebruik én op het circuit. De Hyundai i30 N is geboren in het test- en ontwikkelingscentrum in Namyang, Zuid-Korea, en klaargestoomd op de beruchte Nürburgring, waar het testcentrum van Hyundai gevestigd is. De modellen uit de N-reeks profiteren tevens van de kennis en ervaring uit het WRC-rallykampioenschap en het WTCR Tourwagen-kampioenschap waarin Hyundai Motorsport momenteel grote successen behaalt. De exacte specificaties van de Hyundai i30 Fastback N worden later dit jaar bekendgemaakt.