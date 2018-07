Suzuki onthult eerste beeldmateriaal nieuwe Vitara

Interieur opgefrist

Suzuki heeft behalve het exterieur van de Vitara ook het interieur opgefrist. Tussen de snelheidsmeter en toerenteller van het instrumentarium bevindt zich een nieuw informatiedisplay in kleur. Suzuki levert de nieuwe Vitara met de keuze uit twee motoren waaronder de reeds bekende 1,4-liter Boosterjet-benzinemotor met turbo. Naar wens is de nieuwe Vitara uit te rusten met Suzuki AllGrip vierwielaandrijving. Dit maakt de Vitara tot de perfecte metgezel voor een middelzware caravan.

Vier uitrustingsniveaus

Suzuki biedt de compacte maar vanbinnen ruime Vitara aan met de keuze uit vier nieuwe uitrustingsniveaus en twee nieuwe exterieurkleuren. Meer details over de motoren en uitrusting maakt Suzuki later bekend, evenals de prijzen. De nieuwe Suzuki Vitara maakt in oktober zijn publieksdebuut op de Paris Motor Show (4-14 oktober 2018).