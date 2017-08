Burendag stevent af op recordaantal aanmeldingen

Burendag is door de organisatoren in het leven geroepen om buren dichter bij elkaar te brengen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Jaarlijks komen mensen in duizenden buurten bijeen om met elkaar iets voor de buurt te doen. Ze knappen bijvoorbeeld de straat op, leggen een buurtmoestuin aan of timmeren onder het genot van een kop koffie samen een picknicktafel in elkaar.

Startsein door Koningin Máxima

Op 13 juni gaf Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, het startsein voor Burendag. Sindsdien kunnen buren zich op de website van Burendag aanmelden. Op www.burendag.nl staat onder het kopje ‘In mijn buurt’ een overzicht van alle buurten die zich tot nu toe hebben ingeschreven.

Buurten socialer en warmer

John Brands, general manager Jacobs Douwe Egberts Nederland: “Inmiddels is Burendag al 11 jaar lang een mooie start voor het samenkomen van mensen. Door het onderlinge contact tussen buren, worden bestaande banden versterkt, maar ook nieuwe gesmeed. Hierdoor worden buurten het hele jaar door socialer en veiliger. Geweldig om te zien dat aantal aanmeldingen dit jaar afstevent op een record.”

Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Wanneer mensen elkaar kennen, kijken ze sneller naar de ander om en staan ze eerder voor elkaar klaar. Wij vinden het heel mooi om te zien dat Burendag ieder jaar weer voor talloze nieuwe contacten zorgt. De oudere alleenstaande buurvrouw krijgt vaker bezoek, jonge ouders vinden oppas voor hun kinderen, er worden vaker gezamenlijke activiteiten georganiseerd, kortom: Burendag is vaak het begin van een socialere en warmere buurt. We hopen dat een recordaantal buurten dat dit jaar zullen ervaren!”

1 miljoen deelnemers

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al ruim 25.000 burendagactiviteiten. Jaarlijks doen inmiddels ruim 1 miljoen mensen mee. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten. Geld aanvragen kan zolang het budget strekt.

Over Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Over Douwe Egberts

Het merk Douwe Egberts is eigendom van JACOBS DOUWE EGBERTS, een wereldwijd koffie- en thee bedrijf met het hoofdkantoor in Amsterdam. Met een wereldwijd team van meer dan 12.000 medewerkers werken we samen om onze merken te leveren aan consumenten in meer dan 100 landen. Onze leidende merken zijn onder andere: Douwe Egberts, Pickwick, SENSEO®, L'OR, Tassimo, Jacobs, Moccona, Kenco, Pilao en Gevalia. Voor JDE Nederland werken zo’n 2.000 medewerkers, met een kantoor en koffiebranderij in Utrecht en een thee- en koffiefabriek in Joure. Douwe Egberts is binnen het koffiesegment marktleider in Nederland in zowel retail als out-of-home. Onze wereldwijde belofte: “A coffee for every cup”.

