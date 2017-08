Nieuwe wandelroutes vanaf het Duurzaamheidscentrum

Stichting Het Drentse Landschap heeft twee nieuwe wandelroutes (van 12 of 15 én 13 km) gemaakt die allebei starten bij het Duurzaamheidscentrum in Assen. De routes liggen gratis in het Duurzaamheidscentrum klaar.

De lange wandeling van 13 km loopt langs de westelijke stadsrand, gaat over de geluidswal langs de A28,via de Baggelhuizerplas door het Pelinckbosch. Een zeer afwisselende en mooie route die makkelijk zelf ingekort kan worden.

De andere route gaat richting het oosten en loopt langs een deel van de Drentse Aa. Deze route van 12 of 15 km kan gemakkelijk worden ingekort. Ook verlengen is geen probleem, daarvoor kan de wandelroute Kampsheide (met paarse paaltjes aangegeven) aan deze route gekoppeld worden. Zo wordt deze prachtige route 5 km langer.

Het Duurzaamheidscentrum is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.

Adres: Bosrand 2, 9401 SL Assen (navigatieadres: Stadsbroek 11)

Assen, 3 augustus 2017

• Meer informatie over deze routes is te verkrijgen bij Hanna Schipper, medewerker Communicatie van Stichting Het Drentse Landschap, telefoon 0592 – 304 136 of h.schipper@drentslandschap.nl