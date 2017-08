Gemeentemuseum werkt aan Monet tentoonstelling voor 2019

Lang geleden

In Nederland waren de laatste grote tentoonstellingen van Monet in 1952 in het Gemeentemuseum en in 1986 in het Van Gogh Museum. Een groot deel van zijn beroemde 'tuinen' is zelfs nog nooit in Nederland vertoond. Hoog tijd voor een groots eerbetoon, meent Gemeentemuseum Den Haag.

Giverny

De tentoonstelling Monet in Giverny, het is nog een werktitel, richt zich op de langstdurende periode van Monets leven; de jaren 1900-1926. In deze periode, die ruim een kwart eeuw beslaat, werkt Monet teruggetrokken op zijn landgoed in Giverny en maakt daar zijn meest beroemde schilderijen van zijn eigen tuinen. Deze tuinen geeft hij op steeds abstractere wijze weer, in de kunstgeschiedenis vaak ten onrechte verklaard door problemen met zijn gezichtsvermogen. De waarheid is dat Monet op het hoogtepunt van zijn carrière nog een indrukwekkende ontwikkeling doormaakt.

Najaar 2019

De tentoonstelling staat voor najaar 2019 gepland, maar achter de schermen wordt er al geruime tijd aan gewerkt. Directeur Benno Tempel: "Zo'n ambitieus project is niet in korte tijd te realiseren en bovendien erg kostbaar; we zijn er dan ook nog niet. Op dit moment worden daarom alle zeilen bijgezet om met behulp van fondsen, belangrijke bruikleengevers, bedrijven en particulieren een droom van een tentoonstelling mogelijk te kunnen maken!"