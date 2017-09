Jongeren veroveren de Haven van Rotterdam

Schepen bekijken en demo's

Daar konden zij schepen bekijken, deelnemen aan de kade-activiteiten en genieten van diverse demonstraties op het water. Onder de bezoekers een groep van ruim vijfduizend scholieren en studenten, die een speciaal programma kregen voorgeschoteld.

Speciale jongerenprogramma

Met het speciale jongerenprogramma wil de organisatie jongeren op een toegankelijke manier in contact brengen met de haven en havengerelateerde bedrijven. Directeur Stichting Wereldhavendagen Sabine Bruijnincx: 'Jonge studenten kom bij onze activiteiten met innovatieve onderwerpen in aanraking, die van belang zijn voor de toekomst van onze haven. We hopen natuurlijk dat zij daardoor geïnteresseerd raken en straks ook aan het werk willen in onze haven. Daar moeten gemiddeld duizend functies per jaar worden gevuld.'

Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan het programma voor de zaterdagavond. Dit belooft het hoogtepunt van het evenement te worden. Aan boord van het speciale-lading-schip BigRoll Baffin, dat voor de gelegenheid midden in de Nieuwe Maas komt te liggen, treden diverse artiesten op.

Level 42

Onder hen de wereldband Level 42 en onze eigen Nederlandse Nielson. De artiesten worden tijdens hun optreden ondersteund met een show licht en vuurwerk, terwijl diverse andere schepen verlicht op de Nieuwe Maas rondvaren. Tv-bekendheid Jan Versteeg zal vanaf de BigRoll Baffin de avondshow presenteren. Geraldine Kemper, gaat daarnaast als razende reporter over het water scheuren. Zij zal via de videoschermen bezoekers op de hoogte houden van alle gebeurtenissen rond en achter de schermen van de avondshow.

Erasmusbrug

De Wereldhavendagen zijn komend weekend nog voor jong en oud te bezoeken. Veel activiteiten vinden plaats op de kades rond de Erasmusbrug. Daarnaast worden op diverse andere locaties in de haven en de stad activiteiten en excursies georganiseerd. Meer informatie is te vinden op www.wereldhavendagen.nl.