Griezelen op groots outdoor Halloween festival Rotterdam

Afgelopen weekend vond het allereerste outdoor Halloween festival van Nederland plaats in Rotterdam. Met zo’n 6000 bezoekers, prachtig weer en meer dan 50 live acts kan de organisatie spreken van een succesvolle eerste editie. Die tevens ook volledig was uitverkocht.

Naar buiten

Voorheen werd de Halloween editie van Crazy Sexy Cool in de Maassilo gehouden. Maar gezien het horror feest steeds populairder wordt in Nederland en letterlijk uit zijn voegen klapte is in 2017 besloten het naar buiten te halen: en met succes!

Scare Zones

Bezoekers zijn de stuipen op het lijf gejaagd in de 4 scare zones waar tientallen professionele scare actors rond dwaalden. “Het donkere Zuiderpark was de perfecte basis voor een avondje griezelen” aldus de organisatie. “Er zijn alweer duizenden nieuwe ideeën voor volgend jaar. Het festival is here to stay!”

Muziek & Zombies

In de verwarmde festivaltenten konden de bezoekers losgaan op het beste wat de Nederlandse Urban & House scene te bieden heeft. Maar het echte spektakel vond buiten plaats. Zo lieten bezoekers zich onder handen nemen door The Freak Maker, dwaalden er killer clowns rond over het terrein en konden de echte dare devils een parcours afleggen langs hongerige zombies. Bekijk onderstaande video voor een indruk van het allereerste outdoor Halloween festival van Nederland.