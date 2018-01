Ontmoeten en elektrisch laden midden in De Nieuwe Stad

Met de vernieuwde Oliemolenhof voegen Schipper Bosch en gemeente Amersfoort, in samenwerking met stedenbouwkundig bureau ZUS (ontwerper van het plein) en uitvoerder VIC Landscapes, een belangrijke nieuwe publieke ruimte toe aan De Nieuwe Stad én Amersfoort. Mendel Robbers, architect van Schipper Bosch: “Aantrekkelijke publieke ruimten in de stad zijn ontzettend belangrijk voor zowel stadsbewoners als bedrijven. Het zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten of een lunchwandeling maken.” Naast spontane ontmoetingen speelt de Oliemolenhof in op de ontwikkeling van elektrisch rijden door middel van een flexibele laadoplossing. Het plein voorziet in twintig elektrische laadpalen, welke tevens te gebruiken zijn als elektrapunt tijdens evenementen.



Innovatief, flexibel laadplein Op de Oliemolenhof geldt een shared space-principe; het plein is toegankelijk voor zowel voetgangers, fietsers en - uitsluitend - elektrisch gemotoriseerde voertuigen. Voor elektrische voertuigen biedt de nieuwe Oliemolenhof de mogelijkheid tot elektrisch laden en kort parkeren middels unieke, in het plein opgaande laadpalen. Wethouder Stegeman: “In Amersfoort wordt overal waar het kan doorgepakt met elektrisch rijden en opladen. Ook in De Nieuwe Stad, waar alles over de toekomst en innovatie gaat. Elke extra laadpaal helpt om Amersfoort in 2030 CO2 neutraal te krijgen.” De minimalistisch vormgegeven elektrische laadpalen, worden tevens tijdens evenementen gebruikt als stroompunt voor bijvoorbeeld muziek- en geluidsinstallaties en foodtrucks. De Oliemolenhof is met deze flexibele innovatie en bomendiversiteit niet alleen het eerste laadplein van Amersfoort, maar waarschijnlijk ook het meest bijzondere laadplein van Nederland.



Samenkomst van behoeftes Het algehele karakter van De Nieuwe Stad wordt medebepaald door haar openbare ruimten. “De Oliemolenhof is de belangrijkste publieke verblijfplaats in dit gebied” aldus Elma van Boxel en Kristian Koreman van ZUS, de ontwerpers van het plein en nauw betrokken bij de totstandkoming van het Ambitiedocument van De Nieuwe Stad. “Het nieuw vormgegeven plein biedt gebruikers en bezoekers een kalm centrum in een bedrijvige, dynamische omgeving”. De bijzondere, gedeelde ruimte brengt daarmee ogenschijnlijk tegengestelde behoeftes bij elkaar; ontmoeting, ontspanning, evenementen en verkeer.