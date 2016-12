Bulgaar opgepakt die vrouw van trap schopte in Berlijn

De 27-jarige Bulgaar die op 27 oktober j.l. een vrouw zonder enige aanleiding van een trap in een metrostation duwde is aangehouden. Volgens Bild komt Svetoslav Stoikov vandaag al voor de rechter.

De Bulgaar kon zaterdag worden aangehouden in een bus die vanuit Frankrijk aankwam op het Berlijnse station Charlottenburg. De officier van justitie laat weten of de man poging tot doodslag kan worden verweten. Eerder werd de jongere broer van de man al aangehouden, maar moest worden vrijgelaten omdat er geen bewijs was van medenplichtingheid.

Van het incident verscheen een filmpje op Youtube en zorgde wereldwijd voor verontwaardiging. Er is te zien dat een nietsvermoedende vrouw een trap afloopt van het metrostation in de Hermanstrasse. Stoikov komt met drie andere in beeld en uit het niets schopt hij de vrouw van de trap af. Hierbij brak zij haar arm.