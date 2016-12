'Mogelijke moord op Joran van der Sloot voorkomen'

In de Challapalca-gevangenis in Peru, waar Joran van der Sloot vastzit, zijn twee pistolen en 48 patronen door de leiding onderschept.

Joran vrouw en zijn advocaat beweren nu dat Joran gevaar loopt en dat zijn medegevangenen van plan zijn om hem om te brengen. Dit meldt RTL Nieuws maandag. Peruaanse media schrijven dat er inderdaad wapens en munitie zijn onderschept. De wapenvondst in opmerkelijk en was bedoeld voor een man die in dezelfde vleugel als Joran opgesloten zit. Die man, een Peruaan, moet 35 jaar zitten voor het neerschieten van de dochter van een parlementariër.

De gevangenis onderzoekt wat de geadresseerde met de wapens wilde doen. Van der Sloot stelde eerder dit jaar aook al dat hij bedreigd zou zijn door medegevangenen en dat hij vreesde voor zijn leven. Van der Sloot vermoorde in 2010 de Peruaanse Stephany Flores Ramírez. Daarvoor kreeg hij 28 jaar cel. Enkele jaren later trouwde hij met Leidy Figueroa, een Peruaanse die als verkoopster werkte in de gevangenis. Zij beviel in september 2014 van een kind.