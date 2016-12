Russische ambassadeur doodgeschoten door agent in Turkije

In de Turkse hoofdstad Ankara is maandagmiddag de Russische ambassadeur Andrei Karlov doodgeschoten bij een aanslag. Dit melden de Turkse media maandagavond.

Karlov was aanwezig op een fototentoonstelling toen hij door een dader drie keer werd beschoten met een vuurwapen. De Russische ambassadeur overleefde de kogelregen niet. De dader, een politieagent die werkzaam was in de Turkse hoofdstad, zou direct na de toespraak van de ambassadeur drie schoten hebben afgevuurd en daarbij ook leuzen hebben geroepen. "Vergeet Aleppo niet, vergeet Syrië niet. Wij gaan dood in Syrië en jullie gaan hier allemaal dood.’" Naast de dode, vielen er nog eens drie gewonden. Hun toestand is onbekend.