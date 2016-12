Terreuraanslag op Kerstmarkt in Berlijn. Vele doden en gewonden

De politie gaat uit van een terreuraanslag. Veiligheidsdiensten gaan er volgens Duitse media er vooralsnog vanuit dat het gaat om een Islamitische vergelding, al is de aanslag nog niet opgeëist. Volgens diverse ooggetuige reed de vrachtauto voor de Gedächtniskirche in Charlottenburg met hoge snelheid in op de marktkramen.

Hulpdiensten waren in grote getale aanwezig en hebben de velen slachtoffers naar ziekenhuizen overgebracht.

De bestuurder van de vrachtauto was op de vlucht geslagen maar werd korte tijd later door de politie aangehouden. De bestuurder zag er volgens ooggetuigen Oost-Europees uit. Een bij-rijder is dood in de cabine aangetroffen. Het is op dit moment nog niet bekend wat de identiteit van de daders zijn. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het gaat om een Poolse vrachtwagen die was gestolen.

De politie van Berlijn heeft na de aanslag inwoners opgeroepen om binnen te blijven vanwege mogelijke gevaren voor meerdere aanslagen. Grote groepen agenten op straat zijn inmiddels uitgerust met automatische wapens.

https://www.facebook.com/morgenpost/videos/10154704796496236/

Foto: Periscop