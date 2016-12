Berlijn ontwaakt enkele uren na bloedige terreuraanslag

Inwoners van Berlijn worden verslagen wakker slechts enkele uren na de bloedige aanslag op de Kerstmarkt in hun stad.

De politie is in grote getale op straat om mogelijke aanslagen tijdens de drukke ochtendspits te voorkomen. Zo worden vooral metrostations extra beveiligd, maar ook op andere drukke plekken in de stad wordt extra gesurveilleerd.

Maandagavond

In Berlijn zijn maandagavond bij een terreuraanslag zeker 12 doden gevallen en raakten nog eens 50 mensen gewond waaronder ernstig.

De politie gaat uit van een terreuraanslag. Veiligheidsdiensten gaan uit van een Islamitische vergelding, al is de aanslag nog niet opgeëist. Volgens diverse ooggetuige reed de vrachtauto voor de Gedächtniskirche in Charlottenburg met hoge snelheid in op de marktkramen.

Hulpdiensten waren in grote getale aanwezig en hebben de velen slachtoffers naar ziekenhuizen overgebracht.

In de cabine van de vrachtwagen werd het lijk gevonden van een man met de Poolse nationaliteit. Duitse en Poolse media melden dat het gaat om de oorspronkelijke chauffeur van de vrachtwagen. Vermoedelijk heeft de dader zijn vrachtwagen overgenomen en hem gedood.

De politie van Berlijn heeft na de aanslag inwoners opgeroepen om binnen te blijven vanwege mogelijke gevaren voor meerdere aanslagen. Grote groepen agenten op straat zijn inmiddels uitgerust met automatische wapens.