'Politie Berlijn pakt verkeerde verdachte op voor aanslag'

De dader die maandagavond met een vrachtwagen op het publiek inreed in Berlijn, loopt volgens de politie nog vrij en gewapend rond. Dit melden bronnen binnen de politie aan Die Welt.

De 23-jarige Pakistaanse verdachte die vast zit voor de aanslag, ontkent stellig iets te maken te hebben. De hoofdcommissaris van de Berlijnse politie zei tijdens een persconferentie er ook niet zeker van te zijn dat de verdachte die nu in hechtenis is ook de dader is.

Een bron binnen de politie meldt tegenover Die Welt: ‘We hebben de verkeerde en daarmee ook een nieuwe situatie. De ware dader loopt nog vrij rond en is bewapend. Hij kan nieuwe schade aanrichten.’