Angela Merkel bij kerkdienst herdenking slachtoffers aanslag Berlijn

In de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlijn is dinsdagavond om 18.00 uur een herdenkingsmis gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt die een dag eerder plaatsvond. Dit melden de Duitse media dinsdagavond.