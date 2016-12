Duitse politie nu op zoek naar Tunesische man

Het Duitse tijdschrift Der spiegel meldt op zijn website dat in de cabine van de vrachtwagen waarmee de aanslag is gepleegd identiteitspapieren zijn gevonden.

Uit de vondst blijkt dat de dader uit Tunesië komt. Het nieuwe spoor leidt naar de Tunesische Anis A., die in 1992 in de stad Tataouine is geboren. Hij zou ook onder twee andere namen bekend zijn, waaronder Ahmed A., aldus Der Spiegel.

De klopjacht op de daders is in volle gang. Een woordvoerder van de Duitse politie zegt er zeker van te zijn dat de dader binnen een paar dagen zal worden aangehouden. De politie onderzoekt ook of de dader zich bij ziekenhuizen heeft gemeld, omdat men vermoedt dat de dader gewond is geraakt tijdens het gevecht met de Poolse chauffeur.