100.000 euro beloning voor gouden tip aanslagpleger Berlijn

In Duitsland zijn de opsporingsdiensten druk bezig om de verblijfplaats van de Tunesiër Anis A. te achterhalen. Er is inmidders een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de aanhouding van Anis A. Dit melden de Duitse media woensdag.

Aanleiding is de vondst van een portemonnee in de truck van de vrachtwagen die afgelopen maandagavond in Berlijn is gebruikt voor het plegen van een aanslag op de kerstmarkt.

Kleve

In de portemonnee is een identiteitskaart gevonden van Anis A. die mogelijk de aanslag heeft gepleegd. Toch houden de opsporingsdiensten ook rekening met het scenario dat de portemonnee bewust is achtergelaten om de politie op een verkeerd spoor te zetten. De ID-kaart zou zijn uitgegeven in het district Kleve in Noord-Rijnland-Westfalen op ongeveer 15 kilometer van de Nederlandse grens ter hoogte van Nijmegen. Ook daar zou de politie onderzoek verrichten.

Ziekenhuizen

De politie heeft bij ziekenhuizen onderzoek verricht of de dader van de aanslag zich daar mogelijk met verwondingen heeft gemeld. De politie denkt dat de dader tijdens het gevecht met de Poolse chauffeur van de truck mogelijk gewond is geraakt. Inmiddels zijn er ook al meer dan 500 tips binnengekomen over de aanslag.