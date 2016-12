'Vingerafdruk verdachte aanslag Berlijn in vrachtwagentruck gevonden'

Er zijn vingerafdrukken gevonden die matchen met de verdachte Anis A. die de politie in Duitsland op dit moment ziet als de verantwoordelijke voor de aanslag van afgelopen maandagavond op de kerstmarkt in Berlijn. Dit schrijven diverse Duitse media donderdagmiddag.

Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière maakte het nieuws bekend na een bezoek aan Bundeskriminalamt (BKA), de Duitse federale recherchedienst die onder het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken valt.

Ander nieuw bewijsmateriaal

Er is naast de vingerafdrukken ook nog ander nieuw bewijs gevonden tijdens het forensisch onderzoek. Eerder werd al bekendgemaakt dat ook een portemonnee was gevonden met daarin de ID-kaart van de 24-jarige Anis A. die voor een reeks misdrijven in de gevangenis heeft gezeten.