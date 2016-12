Trump: VS moet nucleair arsenaal aanzienlijk uitbreiden en versterken

De aankomende president van de Verenigde Staten Donald trump heeft donderdag in een tweet laten weten dat hij s traks het nucleaire arsenaal van de VS flink wil 'uitbreiden en versterken'.

Op de website van zijn transitieteam valt te lezen dat Trump het nucleaire arsenaal wil moderniseren om zo te bewerkstelligen dat die een effectieve afschrikking blijft vertegenwoordigen. Dit schrijft onder meer de Volkskrant donderdag.

Trump had woensdag nog een ontmoeting gehad met zijn toekomstige adviseur voor nationale veiligheid Michael Flynn, alsook met een aantal topmilitairen en de vicechef van de staf van de luchtmacht voor strategische afschrikking en nucleaire strategie. Belangrijk punt op de agenda waren de defensiebudgetten. Stelde oud-president Ronald Reagen in 1982 nog voor om het aantal kernwapens sterk te verminderen, zo gaf president Barack Obama dit jaar al groen licht om het Amerikaanse wapenarsenaal over een periode van 30 jaar voor 1000 miljard dollar te moderniseren. Ook Trump stelde tijdens zijn verkiezingscampagne dat de VS zijn 'verouderde en infrastructuur moet moderniseren'. En: 'Ons nucleaire programma is ver achter geraakt.'

Acht jaar geleden bgon Obama zijn presidentschap als voorstander van nonproliferatie. Dit jaar nog sprak hij over zijn droom: een kernwapenvrije wereld. Maar onder zijn regering is het aantal kernwapens amper afgenomen en is Obama begonnen met een groot moderniseringsprogramma voor het nucleaire arsenaal.