Britse bejaarde verdwijnt van cruiseschip Queen Mary 2

De vrouw is hoogstwaarschijnlijk overboord geslagen. Dit schrijft de Britse krant The Guardian. Donderdag vertrok het cruiseschip uit New York en zette koers naar Sint Maarten. toen vrijdagochtend de vermissing werd ontdekt, keerde het schip om in een poging de vrouw te traceren, maar zonder resultaat.

De vrouw sloeg vermoedelijk overboord toen het schip op open zee voer en is in de Atlantische Oceaan terechtgekomen. De kustwacht stuurde er een zoekvliegtuig en een helikopter op uit, maar ook dat leverde niets op.Rederij Cunard zegt dat de familie van de vrouw is opgevangen.

Het schip is nu weer volgens schema op weg naar Sint Maarten en hoopt daar op Tweede Kerstdag af te meren