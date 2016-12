92 Doden bij vliegramp boven Zwarte Zee

Onder de slachtoffers waren leden van het wereldberoemde koor en orkest het Aleksandrov-ensemble.

Het toestel een Toepolev Tu-154 was vanuit Sotsji onderweg naar Latakia in Syrië, waar het ensemble een nieuwjaarsoptreden zou verzorgen voor Russische troepen. Een paar kilometer na de start stortte het vliegtuig door nog onbekende oorzaak in zee.

Een reddingsteam heeft het vliegtuig inmiddels gelokaliseerd. Wrakstukken liggen ongeveer anderhalve kilometer uit de kust, op een diepte van 50 tot 70 meter. De autoriteiten gaan er vanuit dat niemand de crash heeft overleefd.