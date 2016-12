Zanger George Michael op 53-jarige leeftijd overleden

De Britse zanger George Michael is op 53-jarige leeftijd in zijn woning in het plaatsje Goring-on-Thames in Oxfordshire overleden. Dit heeft zijn publicist zondag in een verklaring laten weten.

George Michael 'overleed vredig thuis' op eerste kerstdag. Ambulancemedewerkers kwamen zondagmiddag rond 13.42 uur naar de woning van Michael. Daar werd de plotselinge dood van de zanger vastgesteld vermoedelijk door 'hartfalen'. De politie heeft in een verklaring laten weten dat de dood van de zanger 'niet verdacht' is maar dat de doodsoorzaak nog niet officieel is vastgesteld.

Last Christmas

De op 25 juni 1963 geboren populaire zanger en de wederhelft van het populaire duo Wham, dat hij samen met zijn beste vriend Andrew Ridgeley in 1981 oprichtte, heeft de laatste dagen in aanloop naar en ook met de kerst zelf met het bekende nummer 'Last Christmas' de radiostations over de hele wereld 'beheerst'. Het nummer zal waarschijnlijk ook de komende jaren tijdens kerst nog volop worden gedraaid maar dan toch een verdrietige bijklank hebben nu de zanger niet meer is.

Carpool Karaoke James Corden

​George Michael was trouwens de eerste ster die in 2011 als 'gast' meereed in de auto bij talkshowhost James Corden in het inmiddels mateloos populaire 'Carpool Karaoke'.