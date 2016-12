Pakistaanse minister dreigt met 'kernoorlog' in reactie op nepnieuws

Vermeend nieuws

Afgelopen dinsdag kwam een site met het vermeende nieuws dat de voormalige Israëlische regeringsfunctionaris, Moshe Yaalon, die in mei aftrad, zou hebben gezegd dat Israël Pakistan 'nucleair zal vernietigen', als het land zich zou gaan mengen in het Syrië-conflict.

Israël:'nieuws klopt niet'

Minder dan een dag later reageerde het Israëlische ministerie van Defensie op Twitter over de vermeende uitspraak: 'De verklaring toegeschreven aan Yaalon (over) Pakistan werd nooit gezegd'. Het nieuws klopt dus gewoonweg niet.

Asif liet vrijdag via Twitter weten:'De Israëlische minister van Defensie dreigt met nucleaire vergelding (...) - Israël vergeet dat Pakistan ook een kernmacht is.' De Pakistaanse regering heeft maandag niet officieel gereageerd op het voorval.

Wel liet Asif , in een reactie op een artikel van de New York Times over de kwestie weten dat het atoomwapenprogramma van zijn land 'slechts een afschrikkingsmiddel is om onze vrijheid te beschermen. Wij willen vreedzaam co-existeren, in onze regio en daarbuiten.'