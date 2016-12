Vlaanderen wordt één grote trajectcontrole

In Vlaanderen ontkomt men in 2018 niet meer aan trajectcontroles. De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt bekend dat de regering het hele snelwegnetwerk met camera's behangt.

Om dat te bewerkstelligen zullen binnen twee jaar 240 extra camera’s worden bijbesteld. Die zullen ook door de veiligheidsdiensten gebruikt worden.

‘Dat is nogal revolutionair. Op bijna het hele snelwegnetwerk zal je je aan de snelheid moeten houden, want er zal trajectcontrole zijn’, zegt Weyts. Waar de nieuwe tracés precies komen, is nog niet duidelijk. Maar gezien de omvang van het aantal camera’s, zal zo goed als het hele Vlaamse snelwegnetwerk onder die controles vallen.