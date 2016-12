Daders in brand steken zwerver Berlijn gepakt

De zeven jonge mannen, die op Kerstnacht in Berlijn, een slapende dakloze in brand wilden steken, zijn door de Duitse politie aangehouden. Dit meldde de Duitse media dinsdagavond.

Poging moord

De zeven asielzoekers, zes uit Syrië en één uit Libië, worden beschuldigd van gezamenlijke poging tot moord. Het zevental hangt een zware gevangenisstraf boven het hoofd.

Slapende zwerver in brand gestoken

Het was in de nacht van zaterdag op zondag 25 december rond 02.00 uur toen de zeven jonge mannen, in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar, bij het Berlijnse metrostation Schönleinstraße een 37-jarige dakloze man die op een bankje sliep in brand probeerden te steken.

Voorbijgangers

Gelukkig schoten voorbijgangers de man te hulp en wisten zij de vlammen snel te doven waardoor de man grotendeels ongedeerd bleef. De 7 jongeren vluchtten weg en stapten lachend de metro in. Daar werd de groep door bewakingscamera's duidelijk in beeld gefilmd.

Aangehouden

Nadat de politie de beelden openbaar had gemaakt gaven de jongens zichzelf aan op het politiebureau waar ze zijn gearresteerd en zullen worden verhoord en voorgeleid voor de rechter.