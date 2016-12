KLM-piloot met laser verblind tijdens landing

Afgelopen zaterdag is een 31-jarige Nederlandse piloot tijdens een landing op het vliegveld van Bremen verblind door een laserstraal. Dit melden de NOS en de Duitse media woensdag.

De piloot had afgelopen zaterdagmiddag, nadat hij eerder in vanaf luchthaven Schiphol-Amsterdam was opgestegen, rond 17.30 uur de landing ingezet bij het vliegveld van Bremen toen hij werd beschenen met een groen laserstraal. Het vliegtuig bevond zich op dat moment enkele kilometers van de Duitse luchthaven.

Maximaal vijftien jaar celstraf

Het lukte de piloot om het toestel, met aan boord 65 passagiers, veilig aan de grond neer te zetten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden door de politie. De maximale straf voor dit feit ligt in Duitsland op 10 jaar celstraf, in Nederland ligt de maximale straf nog met 15 jaar celstraf nog vijf jaar hoger.