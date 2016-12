Franse politie voorkomt mogelijke aanslagen door drie aanhoudingen

Het drietal werd opgepakt in de omgeving van Toulouse. Een van de verdachte was al langer in beeld bij de politie. Zij vermoedt dat hij tijdens oud en nieuw wilde toeslaan. Wat precies zijn bedoelingen waren is nog niet bekend.

Een van de andere verdachten zou een aanslag op de politie aan het voorbereiden zijn geweest. Waarvan de derde man verdacht wordt is niet duidelijk. Bij huiszoeking werden er wapens aangetroffen.

Volgens justitie zijn de drie verdachten aangehouden in twee afzonderlijke zaken.