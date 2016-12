Ouders zetten kind 15 uur voor straf op ijskoud balkon

Een jongetje van zes jaar is in België in kritieke toestand in een ziekenhuis opgenomen nadat hij voor straf 15 uur lang in zijn pyjama op het balkon moest staan. De ouders zijn door de politie aangehouden, zo meldt de krant Het LaatsteNieuws.

De foltering vond plaats in het Brusselse Sint-Joost-ten-Node. De hulpdiensten kregen maandagavond rond 20.00 uur een telefoontje omdat een kind in Sint-Joost-ten-Node het bewustzijn had verloren op een balkon. De ambulancemedewerkers troffen het 6-jarige kind bewusteloos en zwaar onderkoeld aan in zijn pyjama op het balkon. Ook constateerde de hulpverleners dat het tweelingzusje onderkoelingsverschijnselen had. Beide kinderen werden met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Het jongetje heeft van 5 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds voor straf op het balkon moeten staan omdat hij eten was gaan zoeken. De politie heeft direct beide ouders gearresteerd. "Geen van beide lijkt in te zien dat ze de kinderen verkeerd behandelden. Hun moeder ontkent alles terwijl de stiefvader wel gedeeltelijke bekentenissen aflegde", aldus het parket in de krant "Het is zo dat Jezus het wil", praatte D.F. de verwaarlozing goed.

De jongen verkeert nog steeds in kritieke toestand. Zijn zusje is aan de beterende hand.