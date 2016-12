Dossier Anis Amri totaal verkeer ingeschat door Duitse antiterreurcentrum

Het dossier van Anis Amri, de verdachte van de aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn, is door het Duitse antiterreurcentrum totaal verkeerd ingeschat. Volgens de Süddeutsche Zeitung is het dossier meerdere keren behandeld, maar men achtte het weinig waarschijnlijk dat Amri een aanslag zou plegen.