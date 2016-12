'Vader ontvoerde peuter Insiya wilde haar redden'

Shehzad Hemani, die in oktober zijn 2-jarig dochtertje Insiya vanuit Amsterdam meenam naar India zegt dat hij dat deed om haar in bescherming te nemen tegen haar moeder Nadia Rashid.

Hij beschuldigt de moeder van afpersing en mishandeling. Dat zegt hij tegen de MumbaiMirror . Volgens hem heeft de moeder van het meisje, Nadia Rashid, verkeerde bedoelingen. Een dag nadat Nadia de politie in Mumbai benaderde, reageert vader Shehzad voor het eerst op haar beschuldigingen. Hij geeft toe dat hij de peuter uit Amsterdam ontvoerd heeft, maar dat was om haar te redden van een moeder die haar misbruikte. De Indiase zakenman beschuldigt zijn vrouw Nadia van onredelijk gedrag en het steeds maar willen hebben van geld. Ook zou het gedrag van Nadia de peuter hebben getraumatiseerd

In een reactie op het artikel in de MumbaiMirror laat Nadia aan RTL Nieuws weten het 'één groot lasterlijk stuk' te vinden. Tegen de omroep zegt ze: 'Ik distantieer mij van de beweringen en dien een strafklacht in voor smaad, laster en valsheid in geschrifte. Ik zal mij blijven inspannen om tot een goede oplossing te komen in het belang van mijn dochter Insiya. Dat is het belangrijkst.'

Shehzad verwijt de moeder dat zij Insiya juist van hem heeft afgenomen, nadat ze met haar dochter vanuit India op vakantie ging naar Nederland, maar niet meer terugkwam. 'Eenmaal daar, wilde ze niet meer terug.' Vervolgens ging de vader ook naar Nederland. Daar trof hij zijn vrouw aan 'die een gedragsverandering had ondergaan'. ,Shehzad in de krant: 'Ze eiste geld en een huis als ik mijn dochter nog wilde zien.'Toen Shehzad weer terug naar India vroeg Nadia een scheiding aan. Shehzad zegt dat het huwelijk strandde omdat zijn vrouw onredelijk was en uit was op zijn geld.

Na een tijdje Insiya niet gezien te hebben, mocht Shehzad zijn dochter in september in Amsterdam weer zien. Daar zou hij zijn dochter 'ontroostbaar' hebben aangetroffen. Vervolgens besloot hij zijn dochter mee te nemen naar India 'uit angst voor haar veiligheid'

de advocaat van de moeder, Peter Plasman, zegt over de zaak tegen RTL Nieuws: 'Het is natuurlijk een keiharde ontvoering geweest. Eén van de problemen was nu juist dat de vader zich in het geheel niets gelegen heeft laten liggen aan de belangen van het kind.'